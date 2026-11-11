CANAL RCN
Colombia Video

Hombre fue víctima de robo tras abordar un taxi: le ofrecieron un tinto y terminó inconsciente

La víctima despertó abandonada en una calle de Kennedy sin sus pertenencias. Los delincuentes realizaron transacciones por más de dos millones de pesos con sus tarjetas.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
09:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los casos de robo en taxis continúan incrementándose en Bogotá. Noticias RCN conoció la denuncia de un sujeto que asegura perdió el conocimiento después de recibir una bebida dentro del vehículo.

Hombre fue víctima de robo tras abordar un taxi en Bogotá

Turista brasileño fue víctima de atraco en Cartagena: un taxista estaría implicado
RELACIONADO

Turista brasileño fue víctima de atraco en Cartagena: un taxista estaría implicado

El hombre dice que despertó horas después desorientado, abandonado en una vía pública y sin sus pertenencias.

El incidente ocurrió en la localidad de Kennedy, donde las autoridades han recibido múltiples denuncias por hurtos tras tomar taxis en la calle durante altas horas de la noche o madrugada. Según el relato de la víctima, todo comenzó cuando abordó el vehículo y el conductor o sus cómplices le ofrecieron una bebida que, presuntamente, contenía sustancias para sedarlo.

“Yo agarro el primer taxi que encuentro y pues iba hablando con el conductor, pero no vi nada sospechoso. El tipo me ofrece un tinto, yo me lo tomo y no recuerdo más”, indicó la víctima.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el conductor, de manera sospechosa, verificaba que nadie lo observara antes de bajar a la víctima del automóvil y abandonarla en plena vía pública.

El usuario aseguró que minutos después de ser dejado en la calle, realizaron una serie de compras y transacciones con sus tarjetas bancarias por valores que superan los dos millones de pesos.

“Me encontraron tirado en una zona en la que duré más o menos tres horas. No tenía ni billetera, ni celular, me habían robado la maleta, todas las pertenencias que tenía”, añadió el hombre.

Cabe mencionar que esta modalidad de hurto se ha vuelto recurrente en la capital colombiana, donde los delincuentes aprovechan el estado de inconsciencia de las víctimas para robar sus pertenencias y realizar operaciones financieras.

Engañaron a dos mujeres con falsas ofertas de trabajo y las secuestraron en un taxi en Bogotá
RELACIONADO

Engañaron a dos mujeres con falsas ofertas de trabajo y las secuestraron en un taxi en Bogotá

La víctima aseguró que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para identificar al conductor y también la empresa a la que pertenece el vehículo implicado.

Por su parte, las autoridades reiteran la recomendación de no tomar taxis en la calle, especialmente durante horas nocturnas o de madrugada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Guajira

Secuestraron a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira

Disidencias de las Farc

Se cumplen 10 años del acuerdo de paz: solo el 4% de las víctimas han sido reparadas

Abuso sexual

Menor de 15 años habría sido violada en una cita con otro adolescente que conoció en redes sociales

Otras Noticias

Conciertos

Daddy Yankee vuelve a los escenarios masivos al ser headliner del Coachella 2027

El puertorriqueño será la cuota urbana del prometedor evento que se celebrará en abril del 2027.

Selección Colombia

Jorge Luis Pinto cuestionó a Néstor Lorenzo y defendió a los jugadores de la Liga BetPlay

Jorge Luis Pinto lanzó fuerte crítica a Néstor Lorenzo por sus convocados en la Selección Colombia.

Dólar

Dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó precio que no se veía hace más de un mes

Terremoto

Fuerte temblor sacudió Chile hoy, 11 de noviembre: magnitud y epicentro del sismo

Enfermedades

¿Qué le está pasando a la presentadora Adriana Betancur? Doctor explicó los riesgos de su condición