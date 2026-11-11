Hombre fue víctima de robo tras abordar un taxi: le ofrecieron un tinto y terminó inconsciente

Los casos de robo en taxis continúan incrementándose en Bogotá. Noticias RCN conoció la denuncia de un sujeto que asegura perdió el conocimiento después de recibir una bebida dentro del vehículo.

Hombre fue víctima de robo tras abordar un taxi en Bogotá

El hombre dice que despertó horas después desorientado, abandonado en una vía pública y sin sus pertenencias.

El incidente ocurrió en la localidad de Kennedy, donde las autoridades han recibido múltiples denuncias por hurtos tras tomar taxis en la calle durante altas horas de la noche o madrugada. Según el relato de la víctima, todo comenzó cuando abordó el vehículo y el conductor o sus cómplices le ofrecieron una bebida que, presuntamente, contenía sustancias para sedarlo.

“Yo agarro el primer taxi que encuentro y pues iba hablando con el conductor, pero no vi nada sospechoso. El tipo me ofrece un tinto, yo me lo tomo y no recuerdo más”, indicó la víctima.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el conductor, de manera sospechosa, verificaba que nadie lo observara antes de bajar a la víctima del automóvil y abandonarla en plena vía pública.

El usuario aseguró que minutos después de ser dejado en la calle, realizaron una serie de compras y transacciones con sus tarjetas bancarias por valores que superan los dos millones de pesos.

“Me encontraron tirado en una zona en la que duré más o menos tres horas. No tenía ni billetera, ni celular, me habían robado la maleta, todas las pertenencias que tenía”, añadió el hombre.

Cabe mencionar que esta modalidad de hurto se ha vuelto recurrente en la capital colombiana, donde los delincuentes aprovechan el estado de inconsciencia de las víctimas para robar sus pertenencias y realizar operaciones financieras.

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La víctima aseguró que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para identificar al conductor y también la empresa a la que pertenece el vehículo implicado.

Por su parte, las autoridades reiteran la recomendación de no tomar taxis en la calle, especialmente durante horas nocturnas o de madrugada.