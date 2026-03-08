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Galán destrabó uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de Bogotá: ¿de qué se trata?

El proyecto habla de viviendas, comercio, servicios y nuevos espacios públicos en el centro de la ciudad.

Proyecto urbanístico en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
05:48 p. m.
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El entorno de la futura Estación 13 de la Primera Línea del Metro de Bogotá será escenario de una de las transformaciones urbanas más importantes de los próximos años.

La Alcaldía Mayor expidió el Decreto 290, con el que modifica el Plan Parcial Estación Metro 26 y destraba el desarrollo de un proyecto que busca revitalizar un sector estratégico del centro de la capital.

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La decisión le da a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) el respaldo jurídico y normativo necesario para avanzar con la estructuración del proyecto y dar paso a la búsqueda del desarrollador que estará a cargo de su construcción.

Galán destrabó uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de Bogotá

La expedición del decreto incorpora los ajustes urbanísticos que requería el Plan Parcial Estación Metro 26 para hacer viable el desarrollo de la Unidad de Actuación Urbanística 4 (UAU 4), un área conformada por tres manzanas de propiedad de RenoBo.

Con esta modificación, la entidad podrá avanzar hacia la siguiente fase del proyecto, que incluye la estructuración definitiva y el proceso de selección del inversionista o desarrollador inmobiliario encargado de diseñar, financiar, construir y comercializar la iniciativa.

Según el gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes, esta decisión representa la "luz verde" que necesitaba la entidad para continuar con un proyecto que transformará la forma en que se vive y se utiliza esta zona del centro de Bogotá.

¿Qué contempla el proyecto urbano?

El Plan Parcial Estación Metro 26 prevé la construcción de 3.052 viviendas, acompañadas por más de 29.000 metros cuadrados de áreas libres y espacio público, además de zonas destinadas a comercio y servicios.

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La iniciativa busca convertir un sector que durante más de una década permaneció subutilizado en un nuevo polo de desarrollo urbano, conectado directamente con la principal plataforma de transporte intermodal de la ciudad.

El proyecto estará ubicado junto a la futura Estación 13 del Metro, la Estación Central de Transmilenio y la estación del Regiotram de Occidente, lo que facilitará la integración entre vivienda, movilidad y actividad económica.

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