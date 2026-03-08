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Defensoría advierte que casi 500 firmantes han sido asesinados desde el Acuerdo de Paz de 2016

La ONU advierte que las fallas del acuerdo responden a la no implementación completa del mismo.

Foto: @DefensoriaCol / X
Foto: @DefensoriaCol / X

Jorge Leonardo Alzate

agosto 03 de 2026
07:00 p. m.
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De cara al décimo aniversario por la firma del Acuerdo de Paz que, según la Comisión de la Verdad, en 2016 permitió a 13.609 excombatientes entregar las armas e iniciar su proceso de reincorporación a la vida civil, la Defensoría del Pueblo alertó que "más de 480 firmantes han sido asesinados" en los últimos diez años.

"Cada uno de ellos y de ellas", según el informe, compartido en las redes sociales de la entidad, "representa un proceso de reincorporación que se rompe y una comunidad que pierde a quien apostaba por construir paz en el territorio".

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2025: un mal año para los firmantes de paz en Colombia

De acuerdo con cifras del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), solo en 2025 fueron asesinados 39 firmantes de paz, que se encontraban activos, cumpliendo su proceso de reincorporación, y en 2026 van, al menos, cuatro.

La Defensoría insiste en que "cumplir el acuerdo es proteger la vida y es una decisión impostergable para avanzar hacia un país en paz". Además, advirtió que "sin condiciones efectivas de seguridad, el proceso de reincorporación se debilita y cierra el espacio para construir paz en los territorios".

Según datos de la Comisión de la Verdad, “en 2017 se tuvo la tasa más baja de homicidios en más de 30 años, 24.8 por cada 100.000 habitantes; entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en un 70%; entre 2013 y 2017 se redujeron los ataques contra la infraestructura en un 81.2%; entre enero y agosto de 2011 y 2021 se redujeron los asesinatos contra la Fuerza Pública en un 74.6%”.

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¿Cómo ha avanzado el Acuerdo de Paz desde su firma en 2016?

Aunque han pasado casi 10 años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC-EP, la Contraloría General de la República advirtió en julio de 2026 que al Estado colombiano podría tomarle más de 100 años reparar a todas las víctimas del conflicto.

De los recursos destinados a la implementación del acuerdo, la mayoría han ido a la reforma rural y solo un 9 %, a las víctimas. Sin embargo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia insiste en que las fallas del acuerdo se deben a su no implementación y, por tanto, debe cumplirse a cabalidad.

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