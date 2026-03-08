Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 3 de agosto de 2026!

Este 3 de agosto de 2026 se han presentado más de diez temblores en el país, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

¿A qué horas han sido? ¿Dónde se han sentido? Descubra los detalles completos del reporte aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 3 de agosto de 2026

3:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 3 de agosto de 2026

3:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

6:27 a.m.

Epicentro: Plato, Magdalena.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Chivolo (Magdalena), a 21 de Nueva Granada (Magdalena) y a 32 de Ariguaní (Magdalena).

6:41 a.m.

Epicentro: Murillo, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Murillo (Tolima), a 12 de Santa Isabel (Tolima) y a 19 de Líbano (Tolima).

8:52 a.m.

Epicentro: Tamalameque, Cesar.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Tamalameque (Cesar), a 17 de Pelaya (Cesar) y a 18 de Regidor (Bolívar).

10:48 a.m.

Epicentro: zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 103 kilómetros.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Maicao (La Guajira), a 38 de Albania (La Guajira) y a 46 de Sinamaica (Venezuela).

11:24 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 108 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 22 de Contratación (Santander) y a 22 de El Guacamayo (Santander).

1:06 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

1:45 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

3:39 p.m.

Epicentro: Tununguá, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 95 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Tununguá (Boyacá), a 4 de Briceño (Boyacá) y a 6 de Albania (Santander).

3:48 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Uramita (Antioquia) y a 31 de Mutatá (Antioquia).

4:38 p.m.

Epicentro: Pensilvania, Caldas.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 93 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Pensilvania (Caldas), a 14 de Manzanares (Caldas) y a 15 de Marquetalia (Caldas).

5:08 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 73 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 76 de Bahía Solano (Chocó) y a 109 de Alto Baudó (Chocó).

6:03 p.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 33 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 27 de Carmen Del Darién (Chocó) y a 37 de Vigía Del Fuerte (Antioquia).