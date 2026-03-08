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Emotivos relatos de los sobrevivientes del ataque en Norte de Santander: “Un milagro”

Los policías que sobrevivieron al ataque contra el comando de la Policía de Norte de Santander hablaron en Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
07:26 p. m.
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El departamento de Norte de Santander ha estado azotado por los ataques contra la fuerza pública cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

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En Noticias RCN hablamos con los sobrevivientes del reciente atentado contra el comando de Policía cometido por el ELN. Lo más impactante es que los uniformados no piensan en abandonar a la institución, sino que quieren seguir cuidando al país.

Policías quieren seguir protegiendo a los colombianos

El patrullero Billy Molina calificó su situación como un milagro, teniendo en cuenta la destrucción del ataque. Con el paso de las horas, se han conocido los relatos de quienes sobrevivieron a la arremetida.

“Seguir adelante en mi institución, seguir con la convicción de ser un policía, de seguir con mi uniforme y poniéndome todos los días las botas”, aseguró Molina.

Por otra parte, la patrullera Ximena Sepúlveda ha experimentado en carne propia las secuelas, concretamente en las complicaciones para conciliar el sueño: “Yo decía Dios mío, ¿qué está pasando? No sabíamos y en un momento empezamos a ver cuando todo se nos empieza a caer. Vi que se les vino la pared encima”.

Las secuelas que deja el ataque

Los uniformados coinciden en que esto fue una prueba para medir su vocación de servicio, por lo que seguirán más que nunca orgullosos de su institución y dando lo mejor por los colombianos.

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“Detrás de nuestro uniforme hay familias, esposas e hijos que nos esperan sanos y salvos en nuestras casas; pero nosotros damos la vida por nuestra patria”, recalcó la patrullera.

Aunque las secuelas serán difíciles de superar, para este par de héroes el respaldo de la gente siempre será el mejor remedio para levantarse a un día más de trabajo.

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