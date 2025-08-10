CANAL RCN
Colombia

Delincuentes se habrían llevado una fortuna en robo a cajero automático en Bogotá: autoridades dieron un estimado

En un abrir y cerrar de ojos, los delincuentes lograron burlar los sistemas de seguridad y tomar el efectivo.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
05:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

También los delincuentes le madrugan “al trabajo” en Bogotá. A primera hora de este miércoles, 8 de abril, ciudadanos reportaron el robo a un cajero automático en el barrio Renania de la localidad de Kennedy.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, que se encuentra a cargo del caso, los ladrones llegaron a este punto, en la zona sur de la ciudad, y forzaron las tapas del cajero, hasta lograr abrirlas.

VIDEO | Policías se llevaron una sorpresa: fueron a recuperar una moto y encontraron siete más
RELACIONADO

VIDEO | Policías se llevaron una sorpresa: fueron a recuperar una moto y encontraron siete más

Autoridades entregaron un estimado sobre el dinero que lograron llevarse:

En un parpadeo, los delincuentes lograron burlar la seguridad del cajero y llevarse consigo 315 millones de pesos en efectivo. Una suma considerable, que encendió una alerta entre la comunidad de Renania.

En respuesta, agentes de la metropolitana iniciaron pesquisas en el sector, para dar con testimonios y grabaciones de seguridad que los ayuden a seguir el rastro a los delincuentes, antes de que sigan haciendo de las suyas.

Concejal advirtió que la ciudad no está utilizando los recursos destinados a mejorar la seguridad:

En los últimos días de septiembre, el concejal por el Centro Democrático, Óscar Ramírez Vahos advirtió que la ejecución del presupuesto destinado a mejorar la seguridad en la ciudad no había llegado ni a un 50%, en la semana 37 del 2025.

Se hacían pasar por contratistas: así cayó banda que robaba señalización vial en Ciudad Bolívar
RELACIONADO

Se hacían pasar por contratistas: así cayó banda que robaba señalización vial en Ciudad Bolívar

“Estamos ante un escenario alarmante: se asignan más recursos, pero la ciudad no ve resultados. Bogotá no caminará segura mientras la Secretaría de Seguridad continúe mostrando incapacidades estructurales en planeación y ejecución”, indicó.

Y es que, si bien, el presupuesto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia fue incrementado en un 48%, con respecto al año anterior, a mediados de septiembre, se habría utilizado, únicamente el 48,5%de los recursos.

De acuerdo con el cabildante, “esta situación se refleja en la no puesta en marcha de proyectos estratégicos como la nueva Cárcel Distrital II, la adquisición de motocicletas para la Policía o la ampliación del sistema de videovigilancia”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

"Presentamos una solicitud formal": contundente comunicado de la mamá y la hermana de B-King

Inseguridad en Bogotá

Sellan montallantas en Suba señalado de integrar red de ‘pinchallantas’ en Bogotá

Artistas

Atención: el mánager de B-King romperá el silencio y esto es lo que contará

Otras Noticias

Millonarios

"Todo se cura con amor": así fue el recordado paso de Miguel Ángel Russo por Millonarios

Hay luto en el fútbol sudamericano tras confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo, quien supo quedar en la historia reciente de Millonarios.

Nicolás Maduro

Venezuela pone en marcha despliegue militar en regiones del Caribe: ¿Respuesta a Estados Unidos?

Así lo anunció Nicolás Maduro. El despliegue fue bautizado como Independencia 200.

Comercio

Dan última oportunidad a reconocida cadena en Colombia para que no quiebre: esto se sabe

Tecnología

La fiesta tecnológica de OPPO: llega el Reno14, el “AI party bestie”

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional