Delincuentes se habrían llevado una fortuna en robo a cajero automático en Bogotá: autoridades dieron un estimado

También los delincuentes le madrugan “al trabajo” en Bogotá. A primera hora de este miércoles, 8 de abril, ciudadanos reportaron el robo a un cajero automático en el barrio Renania de la localidad de Kennedy.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, que se encuentra a cargo del caso, los ladrones llegaron a este punto, en la zona sur de la ciudad, y forzaron las tapas del cajero, hasta lograr abrirlas.

Autoridades entregaron un estimado sobre el dinero que lograron llevarse:

En un parpadeo, los delincuentes lograron burlar la seguridad del cajero y llevarse consigo 315 millones de pesos en efectivo. Una suma considerable, que encendió una alerta entre la comunidad de Renania.

En respuesta, agentes de la metropolitana iniciaron pesquisas en el sector, para dar con testimonios y grabaciones de seguridad que los ayuden a seguir el rastro a los delincuentes, antes de que sigan haciendo de las suyas.

Concejal advirtió que la ciudad no está utilizando los recursos destinados a mejorar la seguridad:

En los últimos días de septiembre, el concejal por el Centro Democrático, Óscar Ramírez Vahos advirtió que la ejecución del presupuesto destinado a mejorar la seguridad en la ciudad no había llegado ni a un 50%, en la semana 37 del 2025.

“Estamos ante un escenario alarmante: se asignan más recursos, pero la ciudad no ve resultados. Bogotá no caminará segura mientras la Secretaría de Seguridad continúe mostrando incapacidades estructurales en planeación y ejecución”, indicó.

Y es que, si bien, el presupuesto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia fue incrementado en un 48%, con respecto al año anterior, a mediados de septiembre, se habría utilizado, únicamente el 48,5%de los recursos.

De acuerdo con el cabildante, “esta situación se refleja en la no puesta en marcha de proyectos estratégicos como la nueva Cárcel Distrital II, la adquisición de motocicletas para la Policía o la ampliación del sistema de videovigilancia”.