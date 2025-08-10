Se hacían pasar por contratistas: así cayó banda que robaba señalización vial en Ciudad Bolívar

En una acción de la Policía Metropolitana de Bogotá, tres personas fueron capturadas en el barrio Villa Gloria, localidad de Ciudad Bolívar, tras ser sorprendidas robando elementos de seguridad vial mientras se hacían pasar por contratistas de obra.

El operativo fue ejecutado por patrullas de vigilancia del CAI Compartir, luego de que la central de radio recibiera una alerta a través de la línea 123. Según el reporte de la Policía, varios individuos, vestidos con prendas similares a las de contratistas, estaban retirando barreras de seguridad en la zona.

Chalecos y carnet falsos para concretar el hurto

“Al adelantar las verificaciones a través de la Secretaría de Movilidad, logramos establecer de que esas personas son falsos contratistas que portaban estos chalecos no adscritos a la Secretaría y el carnet de era falso”, indicó el teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía Ciudad Bolívar.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a dos hombres y una mujer dentro de un camión con placa alterada. Al solicitar la documentación que acreditara su labor, los sospechosos presentaron un carnet falso y no contaban con autorización para realizar dicha actividad.

Policía descubre robo de maletines de tránsito en Villa Gloria

Los capturados hurtaron nueve maletines PMT (Plan de Manejo de Tránsito), cada uno avaluado en tres millones de pesos, utilizados para la gestión de movilidad en obras viales.

“Al adelantar las verificaciones logramos establecer que una de estas personas presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto, receptación y lesiones. Estos maletines al parecer pretendían ser vendidos en el centro de la ciudad”, reveló el comandante.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e hizo un llamado a la comunidad para continuar denunciando cualquier actividad ilícita a través de la línea de emergencia 123.