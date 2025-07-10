VIDEO | Policías se llevaron una sorpresa: fueron a recuperar una moto y encontraron siete más

En las últimas horas, la Policía llevó a cabo un operativo en Bogotá que resultó en la recuperación de una serie de motocicletas que habían sido robadas.

Las acciones se posaron sobre el barrio Hollywood, el cual queda en Ciudad Bolívar. Resulta que la central de radio alertó a los policías que estaban patrullando sobre el robo de una motocicleta.

Ocho motocicletas robadas fueron halladas en un lote

Con las características y disponibilidad del GPS, fue una tarea sencilla ubicar en dónde había sido llevaba la moto. Sin embargo, el reto iba a estar en la recuperación.

De la mano con el respectivo despliegue de patrullas, se dispuso del uso del dron Halcón, el cual grabó los instantes del operativo. Al momento de llegar al sitio, los policías vieron a dos personas ingresándola en un lote.

Tras la correspondiente captura, los policías entraron al inmueble y, para su sorpresa, encontraron siete motocicletas más. Luego de los robos, los delincuentes las escondían en este lote. El propósito era romperles los sistemas de arranque y en el lote podían hacerlo sin inconveniente.

Bajó el hurto de motocicletas en Bogotá

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía, durante el periodo enero – agosto, en Bogotá se reportaron 2.988 hurtos de motocicletas. Al comparar los datos con 2024, hubo una caída del 23.4% detallada en 911 casos menos.

En lo corrido de 2025, el mes que, hasta el momento, ha tenido más casos es julio con 459, mientras que el de menor cantidad de casos ha sido marzo con 292.

Recientemente, la plataforma Fullgas dio a conocer cuáles son los modelos de motocicletas que los ladrones más roban en la capital. El top cinco es: Bajaj Pulsar NS 160, Bajaj Pulsar NS 200, KTM Duke 200, Yamaha FZ16 y Suzuki GN125.