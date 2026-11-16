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Delincuentes se ocultaban tras arbustos para robar a extranjeros en Medellín

La Fiscalía informó sobre los métodos que la organización ilegal utilizaba para asaltar a la ciudadanía.

Foto: Creado con ChatGPT.
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Noticias RCN

noviembre 16 de 2026
12:56 p. m.
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Cinco presuntos integrantes de una banda delincuencial fueron judicializados al estar, al parecer, implicados en seis hechos que afectaron a más de diez personas en la capital de Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación reveló información sobre los métodos que estos sujetos habrían utilizado para sorprender a los ciudadanos y terminar robándole sus pertenencias personales en las calles de la ciudad.

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Grupo delincuencial robaba tras los arbustos en Medellín

En senderos y tras varios arbustos, así era como un grupo de cinco hombres se ocultaban para sorprender a ciudadanos y extranjeros que transitaban por senderos peatonales en zonas boscosas y oscuras para pasar desapercibidos.

Allí, los presuntos delincuentes utilizaban armas de fuego y cortopunzantes para despojar a las víctimas de sus pertenencias. Gracias a las investigaciones realizadas y las actividades definidas en el modelo de investigación nacional de priorización e investigación de fenómenos delictivos, la Fiscalía logró asociar al menos seis hechos ocurridos entre febrero del 2025 y octubre del 2026.

La investigación reveló las que eran algunas de las zonas seleccionadas por los delincuentes para cometer los crímenes. Algunos de estos son zonas de El Poblado, La Aguacatala y el Pueblito Paisa. Dichos casos habrían dejado a 12 personas afectadas por hurtos de celulares, joyas, bolsos y otros bienes avaluados en más de 80 millones de pesos.

Los implicados, al parecer, se concertaban para ejecutar los delitos. Según las autoridades, los señalados aprovechaban las zonas boscosas y menos iluminadas para abordar a las personas que pasaban por allí.

Según las autoridades, uno de los casos, ocurrido en julio del 2026, involucró a tres personas, dos extranjeras, que se encontraban descendiendo del sendero Nutibara.

Se sabe que varios de los posibles integrantes del grupo delictivo los habrían amenazado con armas de fuego y los despojaron de sus celulares, joyas de oro, entre otros objetos.

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¿Qué pasó con los capturados?

Tras conocerse los hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo les corrió traslado del escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado. Aunque los procesados no aceptaron los cargos, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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