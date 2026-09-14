Gobierno anunció el cambio del director del DANE tras tres semanas en el cargo: ¿cuál fue la razón?

El Gobierno Nacional anunció un nuevo cambio en la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, declaró insubsistente al entonces director de la entidad, Ricardo Valencia, quien llevaba apenas tres semanas en el cargo.

La decisión fue comunicada este 14 de septiembre y está acompañada del nombramiento de Juan Manuel Alvarado Nivia, economista del Caribe, como nuevo director del DANE.

¿Por qué salió el director del DANE?

De acuerdo con el comunicado de la Presidencia, la decisión se produjo luego de unas declaraciones de Ricardo Valencia sobre los indicadores económicos del DANE correspondientes a julio.

El funcionario saliente había señalado que no se habían encontrado anomalías en esas cifras, sin que, según el Gobierno, previamente se hubieran realizado auditorías profundas sobre la información.

Para el Ejecutivo, los datos producidos durante el último mes de la administración anterior deben ser sometidos a una revisión rigurosa antes de utilizarlos como base para decisiones estratégicas del Estado.

La Presidencia sostuvo que el objetivo es garantizar que las estadísticas oficiales reflejen de manera confiable la situación económica y social del país.

Gobierno también cuestionó una directiva presidencial

Otro de los argumentos expuestos por el Gobierno está relacionado con el supuesto incumplimiento de la Directiva Presidencial 001.

Según la Presidencia, el entonces director del DANE habría desconocido instrucciones consideradas de obligatorio cumplimiento para los funcionarios del Gobierno.

El Ejecutivo defendió que las directivas presidenciales deben ser acatadas y señaló que la coordinación entre las diferentes instituciones es necesaria para mantener una administración pública organizada y coherente.

¿Quién será el nuevo director del DANE?

Tras la salida de Ricardo Valencia, el presidente Abelardo De la Espriella designó a Juan Manuel Alvarado Nivia como nuevo director del DANE.

La Presidencia lo presentó como un economista del Caribe cuya trayectoria profesional respalda su llegada a la entidad.

Según el Gobierno, De la Espriella conoció su trabajo durante la organización de las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto, experiencia en la que habría podido observar directamente su capacidad de gestión y compromiso con el servicio público.