"Estamos condenados a la quiebra": senador advierte por déficit y pide recortar el gasto del Estado

Mientras el Congreso avanzaba en la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, uno de los principales debates estuvo en el monto que tendrá el país para el próximo año.

El Gobierno Nacional propuso un presupuesto de $634,9 billones, cifra que finalmente fue aprobada por las cuatro comisiones económicas del Congreso.

La propuesta alternativa presentada por el Pacto Histórico, que buscaba reducir el monto a $596,6 billones, fue negada previamente en la Comisión Cuarta de la Cámara con 21 votos por el No y 7 por el Sí, por lo que quedó hundida.

La votación del monto de $634,9 billones quedó así:

Comisión Cuarta de la Cámara: 22 votos por el Sí y 6 por el No.

Comisión Cuarta del Senado: 11 votos por el Sí y 4 por el No.

Comisión Tercera del Senado: 9 votos por el Sí y 3 por el No.

Comisión Tercera de la Cámara: 22 votos por el Sí y 5 por el No.

Con esta aprobación, el proyecto continúa su trámite en las plenarias de Senado y Cámara.

Senador del Centro Democrático cuestionó el tamaño del presupuesto

En entrevista con Noticias RCN, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel aseguró que ve con buenos ojos que el Gobierno plantee sincerar las cuentas, pero advirtió que el respaldo al presupuesto debe estar acompañado de medidas concretas para corregir las finanzas públicas.

Para Meisel, aprobar un presupuesto cercano a los $635 billones para posteriormente tener que hacer recortes importantes genera interrogantes sobre la planeación del gasto.

El congresista planteó que el llamado debe ser a establecer desde ahora un plan claro de ajuste fiscal, con reglas de austeridad y una reducción progresiva del déficit.

¿Colombia está condenada a la quiebra?

Uno de los principales llamados del senador estuvo relacionado con el déficit fiscal.

Según Meisel, mantener un déficit cercano al 9% del PIB pone al país en una situación preocupante y, si la tendencia continúa, Colombia estaría “condenada a la quiebra”.

El congresista explicó que el Estado estaría gastando alrededor de $180 billones más de lo que recibe anualmente, una diferencia que termina presionando las necesidades de financiación y el crecimiento de la deuda.

Por eso, aseguró que el objetivo no puede ser eliminar el déficit de un año para otro, sino establecer una ruta que permita ordenar las cuentas públicas de manera gradual, con horizonte hasta 2030.

¿Cómo se podría reducir el déficit sin subir impuestos?

Meisel también se refirió a una de las preguntas centrales del debate: cómo evitar que el aumento de la deuda termine llevando a nuevas cargas tributarias para los colombianos.

Su propuesta pasa por dos caminos: hacer crecer la economía y reducir el gasto del Estado.

El senador sostuvo que Colombia necesita generar mayor actividad económica, ampliar los bienes y servicios que produce y atraer nuevas fuentes de ingresos, pero sin que la solución sea imponer más impuestos a los ciudadanos.

Al mismo tiempo, pidió revisar el funcionamiento del Estado y encontrar gastos que puedan reducirse.

¿Cuál sería entonces la apuesta?

Entre las posibilidades mencionadas por Meisel está revisar la estructura de entidades públicas, buscar mayores eficiencias y reducir gastos de funcionamiento.

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También hizo referencia a los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella sobre la identificación de decenas de fondos y a la posibilidad de encontrar duplicidades entre entidades, reducir el tamaño del gabinete y revisar los contratos de prestación de servicios.

Para el senador, allí podría existir un margen importante para recuperar recursos y contribuir al ajuste de las finanzas públicas.

¿Qué sigue con el presupuesto de 2027?

Con las cuatro comisiones económicas aprobando el monto de $634,9 billones, el PGN 2027 continuará su trámite en las plenarias del Congreso.

El monto debe quedar aprobado antes del 15 de septiembre, mientras que el proyecto completo deberá avanzar posteriormente en Senado y Cámara para cumplir con el calendario establecido.