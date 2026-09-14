Este es el balance oficial del Servicio Geológico Colombiano tras los fuertes temblores de hoy 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre de 2026, en horas de la tarde, se han presentado cuatro movimientos telúricos que han superado la magnitud de 4.0 en Colombia.

Todos los epicentros han sido en Istmina y las profundidades han oscilado entre los 39 y los 47 kilómetros.

En consecuencia, el Servicio Geológico Colombiano aclaró cuántos reportes ha recibido y especificó si estos temblores pueden ser catalogados como réplicas del 10 de septiembre de 2026.

Los cuatro temblores que se sintieron en Colombia hoy 14 de septiembre de 2026 hacen parte de un enjambre sísmico

En las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano, Freddy Tovar, el coordinador de la Red Sismológica Nacional, detalló las horas exactas en las que se presentaron los movimientos telúricos de este lunes.

Asimismo, señaló que estos temblores no hacen parte de las réplicas del terremoto del 10 de agosto y explicó el porqué.

"Informamos que el día de hoy, 14 de septiembre, se presentaron tres eventos sísmicos con magnitud mayor a 4.0, en menos de seis minutos. Todos tuvieron epicentro en Istmina, Chocó.", manifestó el experto.

"El primero de ellos fue de 4.9, con una profundidad de 39 kilómetros y ocurrió a las 3:02 de la tarde. El segundo tuvo una magnitud de 4.1, a las 3:04 de la tarde, con una profundidad de 41 kilómetros. El tercero ocurrió a las 3:08 de la tarde, con una magnitud de 4.4 y una profundidad de 40 kilómetros. Por último, una hora después, se presentó un evento sísmico de magnitud 4.9 y profundidad de 39 kilómetros. Con corte a las 4:30 de la tarde, hemos recibido más de 2.000 reportes de sentido, especialmente de los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Antioquia y Tolima", añadió.

De igual manera, Freddy Tovar dijo que, tras el terremoto del 10 de agosto, se han identificado réplicas, pero también enjambres sísmicos. Su diferencia es la siguiente:

"Hemos tenido dos grupos de sismos: el primero correspondiente a réplicas, cuyas profundidades están entre los 70 y 120 kilómetros de profundidad. El segundo corresponde a un enjambre sísmico, como los movimientos de hoy. En estos episodios no hay un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes. Aquí tenemos una sismicidad constante donde podemos tener eventos sísmicos con magnitudes mayores o menores. Además, puede durar días, semanas o meses y, posteriormente, desaparecer", concluyó el coordinador de la Red Sismológica Nacional.

Hubo un nuevo temblor que superó la magnitud de 4.0 en Chocó: estos son los detalles

Luego de la explicación de Freddy Tovar, el Servicio Geológico Colombiano advirtió un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.5.

Los detalles completos son los siguientes:

5:39 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Nóvita (Chocó) y a 58 de El Dovio (Valle del Cauca).