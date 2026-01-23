Radican ante el Consejo de Estado demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas por el caso UNGRD

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicó ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas señalados de estar vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los parlamentarios mencionados en la acción judicial son: Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Juan Loreto Gómez Soto, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Manzur, Julián Peinado Ramírez y Karen Manrique.

Señalamientos en el saqueo a la UNGRD

De acuerdo con la demanda, los congresistas habrían incurrido en conductas que configuran causales de pérdida de investidura, entre ellas tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, relacionadas con la gestión indebida de contratos y beneficios burocráticos en la UNGRD.

El documento cita testimonios de exfuncionarios de la entidad, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalaron que varios legisladores habrían recibido o gestionado contratos a cambio de apoyar proyectos del Gobierno en el Congreso, particularmente en el trámite de la reforma pensional.

Proceso en curso

La demanda busca que el Consejo de Estado evalúe la responsabilidad política de los congresistas y determine si procede la llamada “muerte política” por pérdida de investidura.

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones penales contra algunos de los mencionados, en el marco del mismo escándalo.

El caso de la UNGRD, considerado uno de los mayores desfalcos recientes al erario, continúa generando repercusiones en el ámbito político y judicial, con llamados a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública.