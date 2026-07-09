Estos son los puntos clave para reactivar y transformar a Chocó tras el terremoto

El Gobierno Nacional asegura que en total son 13 puntos los que contempla el Plan Marshall para transformar al departamento de Chocó e incluye infraestructura, educación, minería y otros proyectos.

El presidente Abelardo de la Espriella reunió a los empresarios más importantes del país, todos comprometidos con no solo recuperar los daños por el terremoto, sino darle opciones para su desarrollo.

"Es un propósito tremendamente ambicioso que exige voluntad política, recursos y capacidad de ejecución para comenzar a cambiar el destino de este departamento (...) es digo que aquí está el Chocó, vengan más, conozcan sus posibilidades, inviertan, les vamos a dar toda la protección física y jurídica, produzcan, generen empleo y ganen dinero aquí", afirmó De la Espriella.

El plan es ambicioso, pero reúne a todos los sectores productivos del país para hacerlo realidad.

Malecón de Quibdó

Una de las obras emblemáticas será el malecón de Quibdó, un proyecto gastronómico y turístico sobre el río Atrato. Según indicó el presidente, esto permitirá potenciar el desarrollo de la capital chocoana.

"Tenemos hoy garantizada la financiación del malecón gastronómico de Quibdó, el malecón Espejo al otro lado del río Atrato, para garantizar la reactivación económica de esta ciudad y el desarrollo del territorio turística y económicamente", aseguró Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó.

Capital semilla para emprendedores

El programa beneficiará a mil emprendedores con un aporte para respaldar la reconstrucción de las actividades productivas en la región. Se espera que empiece a funcionar la próxima semana.

"A través de INNpulsa, se compromete nuestro gobierno, Colombina, Bancolombia y Tecnoglass a hacer un aporte de 5.000 millones de pesos para capital semilla para emprendedores afectados por el terremoto en el Chocó", señaló De la Espriella.

Canal interoceánico

El Gobierno Nacional evaluará la viabilidad de un corredor interoceánico que conecte el Atlántico con el Pacífico a través de Chocó.

"Hay dos posibilidades que son las que se van a seguir estudiando, presidente, que son un canal interoceánico y el otro un ferrocarril que una ambos puertos y poder trasladar mercancías entre los dos océanos", indicó Jaime Uribe, gerente del Fondo Milagro.

Infraestructura

Fue estructurado un paquete de un billón de pesos para infraestructura y conectividad. De acuerdo a la Presidencia, se trata de cinco megaproyectos viales y la intervención del aeropuerto de Bahía Solano.

"De tal forma que se estructuró un solo paquete de un billón de pesos con estas obras de infraestructura vial, un aeropuerto y serán financiadas miti y miti", dijo Elsa Noguera, ministra de Transporte.

Las vías son:

Quibdó–Ánima–Nóvita: conexión de Quibdó con la región del San Juan.

San José del Palmar–El Cairo: conexión del Chocó con el norte del Valle del Cauca.

Itsmina–Puerto Meluk: avance de la Vía al Mar y mejoramiento de la salida hacia el Pacífico.

Vía al Darién: culminar los 6 kilómetros pendientes para fortalecer la conexión de la zona agrícola del Chocó con el Urabá antioqueño.

Tutunendo–Ichó: pavimentación de 10,8 kilómetros del principal corredor turístico de Quibdó.

Régimen especial minero

El objetivo es formalizar la actividad minera, mejorar las condiciones laborales y brindar mayores condiciones de seguridad jurídica para la inversión.

"Lo que queremos es que los inversionistas se sientan seguros en la zona para poder hacer sus inversiones y que haya también una seguridad jurídica que garantice la perdurabilidad de este tipo de emprendimientos que van a hacer. Queremos también trabajar la formalización minera que permitirá a esos mineros tener mayor soporte, seguridad social y que también permita que esos recursos se queden aquí en la región", explicó María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía.

Régimen especial para atraer inversión social

El Gobierno estructurará un régimen de estabilidad jurídica y tributaria que atraiga inversiones a largo plazo al Chocó. Con esto se pretende incentivar la llegada de empresas e industrias que potencien la productividad, generen empleo formal e impulsen el desarrollo económico de la región.

"Chocó puede atraer inversionistas a través de regímenes de estabilidad jurídica y tributaria que le permitan en el largo plazo generar empleo, productividad y crecimiento a los habitantes de la población chocoana", dijo Andrés Ricardo Quevedo, viceministro de Hacienda.

Educación

El presidente Abelardo de la Espriella anunció acuerdos con el sector empresarial que incluye becas, fortalecer mercados locales, generar oportunidades comerciales y promover el acceso a herramientas de ahorro, pagos y créditos.

"El grupo Nutresa se comprometió a otorgar 50 becas para estudiantes del Chocó y Nubank otras 50, abriendo nuevas oportunidades de formación para jóvenes en el departamento", expresó el mandatario.

Además el plan incluye:

Pueblos Milagro Turísticos

Compra directa de productos chocoanos

Inclusión financiera

Comercialización del viche

Bancarización

"La iniciativa buscará acercar soluciones financieras a jóvenes, emprendedores, pequeños, comerciantes, productores y comunidades con baja cobertura bancaria, facilitando su incorporación al sistema financiero y promoviendo el acceso a herramientas de ahorro, pagos y créditos", aseveró el jefe de Estado.

Modernización energética y energía solar

El presidente anunció inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica con el fin de asegurar un servicio más confiable y tarifas justas.

También se habló sobre un programa de energía solar para las comunidades del Pacífico chocoano. La iniciativa incluye además soluciones energéticas orientadas a hospitales con plantas diésel.