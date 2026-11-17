El Puente Aéreo, que funciona como una términal anexa al Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, se encuentra a unos 10 minutos en automóvil y se caracteriza por operar vuelos de aerolíneas nacionales.

El aeropuerto ofrece un servicio de bus gratuito que comunica la Terminal 1 con el Puente Aéreo de manera constante; sin embargo, algunos usuarios optan por desplazarse en automóvil propio o tomar un servicio de taxi dependiendo de la urgencia que tengan por llegar en el menor tiempo posible.

Denuncia de reconocido actor colombiano por precio de taxi en el Aeropuerto El Dorado

A través de redes sociales, el reconocido actor colombiano Fernando 'El Flaco' Solorzano realizó una denuncia por el cobro de un servicio de taxi en un trayecto desde el Aeropuerto El Dorado hasta el Puente Aéreo, donde, según Solorzano, le estaban pidiendo una suma de 45 mil pesos.

"Comprendo que el taxista demora mucho tiempo para una carrera y debe cobrar un poco más, pero nosotros también somos usuarios y necesitamos que sigan la ley", mencionó el actor y agregó que, por un trayecto de máximo 10 minutos, el valor total no debería exceder los $20 mil.

Usuarios reaccionaron en redes sociales

Tras la denuncia del actor, los usuarios no tardaron en reaccionar y hay opiniones divididas en cuanto a las opciones que tenía para desplazarse de un lugar a otro; aunque la mayoría de internautas coinciden en que los taxistas, en algunas ocasiones, abusan de los precios y aprovechan para cobrar tarifas muy altas desde el aeropuerto, otros señalaron que pudo haber tomado la opción del autobús gratuito o incluso caminar hasta el Puente Aéreo, ya que el recorrido no tardaría más de 10 minutos.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el recargo autorizado desde el Aeropuerto El Dorado es de $8.000 y la carrera mínima también se encuentra en el mismo valor, por lo que la tarifa a cobrar por un trayecto entre el aeropuerto y el Puente Aéreo debería rondar los 16 mil pesos.