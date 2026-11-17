Un presunto caso de acceso carnal a animal mantiene consternada a la ciudadanía en Santa Marta, ciudad en la que fue hallado un perrito en condiciones deplorables.

El caso, reportado por la fundación Patitas de la Protesta, dejó en evidencia el grave estado de salud del animal que fue hallado abandonado en la calle y presentó serias lesiones que requirieron su traslado a Bogotá.

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Perrito habría sido empalado en Santa Marta

El caso de ‘Austin’, nombre que recibió el animal, ya ha generado conmoción entre la comunidad animalista. Según la fundación, el canino fue hallado tirado en la calle con una herida abierta en la zona del ano que estaba completamente infestada de gusanos y larvas.

Al parecer, habitantes del sector manifestaron que un sujeto habría introducido un palo por el ano del animal lo que provocó lesiones graves en su cuerpo. Aunque este logró sobrevivir a las profundas heridas, su pronóstico es reservado con una condición grave.

Según la fundación, ‘Austin’ ya logró ser trasladado a Bogotá en donde se encuentra recibiendo atención médica especializada para lograr salvar su vida al perder dicho órgano y tener su colon expuesto.

Además, el animal presentó otras patologías como desnutrición severa, hemoparásitos, infestación de garrapatas, múltiples heridas en su cuerpo, posibles quemaduras en sus codos, testículos, almohadillas y otras partes del cuerpo.

“Su estado es desgarrador. Nuevamente tuvieron que realizarle una limpieza profunda para retirar la enorme cantidad de gusanos que invaden sus heridas y todavía no sabemos si han logrado eliminarlos por completo”, aseguraron los rescatistas de ‘Austin’.

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Fundación pide ayuda para salvar a perrito presuntamente empalado

A raíz de la grave condición de salud que presenta ‘Austin’, la fundación Patitas de la Protesta se encuentra solicitando ayudas económicas para lograr cubrir los gastos médicos que se requieren en este instante.

El animal debe ser sometido a ecografías, radiografías y múltiples procedimientos para evaluar si debe ser intervenido quirúrgicamente.

“No podemos hacerlo solos. Sus gastos veterinarios son altísimos y necesitamos ayuda urgente para continuar su tratamiento. Austin ya ha sufrido demasiado. Merece conocer una vida sin dolor”, aseguró la fundación.

Para realizar donaciones, la fundación compartió, por medio de sus redes sociales oficiales, los canales disponibles para recolectar el dinero destinado para cubrir los gatos veterinarios de ‘Austin’.