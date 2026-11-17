Momentos de tensión vivieron los pasajeros y la tripulación de un avión de JetBlue que experimentó fuertes turbulencias durante un vuelo con destino a Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, este martes 17 de noviembre.

Emergencia en vuelo de JetBlue

Se trata del vuelo 1717, que había despegado de Ponce, Puerto Rico, y se dirigía al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood cuando se presentó el incidente que dejó a varias personas con lesiones.

De acuerdo con información entregada por la unidad de bomberos y rescate de la Oficina del Sheriff del condado de Broward, las autoridades recibieron el primer reporte de personas afectadas hacia las 6:25 de la mañana, hora local.

La aeronave consiguió aterrizar de manera segura aproximadamente a las 6:58 a. m. y se dirigió hacia la Terminal 3 del aeropuerto, donde los equipos de emergencia ya se encontraban preparados para atender a quienes necesitaran asistencia.

Cinco personas necesitaron valoración médica

Una vez en tierra, los organismos de emergencia identificaron a cinco personas que reportaron lesiones o requerían una evaluación médica. Entre los afectados había pasajeros y miembros de la tripulación.

Sin embargo, ninguno de ellos aceptó ser trasladado a un centro hospitalario, según el reporte oficial de las autoridades.

Por su parte, JetBlue confirmó que el vuelo experimentó turbulencia y que tanto algunos pasajeros como integrantes de la tripulación fueron evaluados por personal médico después del aterrizaje.

La compañía aérea reiteró que la seguridad de sus clientes y trabajadores es una de sus principales prioridades.

Las autoridades también señalaron que no recibieron reportes de daños estructurales en la aeronave. Tampoco se conocieron otros incidentes relacionados con turbulencias en los vuelos que aterrizaron en ese aeropuerto durante la misma mañana.

Aunque todavía no se ha establecido con exactitud qué originó el movimiento brusco que experimentó el avión, versiones preliminares mencionan que las condiciones meteorológicas de la región tendrían relación con el incidente puesto que se registraron varias tormentas eléctricas.