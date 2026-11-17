La semana del martes 17 al 22 de noviembre de 2026 en Bogotá estará marcada por varias marchas y manifestaciones programadas por grupos sociales y podría afectar la movilidad en algunos puntos de la ciudad.

A partir de la programación, la Secretaría de Gobierno le brinda a los ciudadanos una serie de recomendaciones para no verse afectados por las manifestaciones y contribuir con el derecho a la protesta pacífica.

Marchas y manifestaciones programadas en Bogotá del 17 al 22 de noviembre

Esta es la programación de marchas y manifestaciones en Bogotá para la semana del 17 al 22 de noviembre informada por la Secretaría de Gobierno:

Martes 17 de noviembre:

Evento cultural con reivindicaciones: “Si borran la memoria la volvemos a mostrar”, a las 2:00 p. m. en la Universidad Pedagógica Nacional.

Evento cultural con reivindicaciones: “Clase a la Calle”, a las 2:00 p. m. en la Universidad Pedagógica Nacional.

Evento cultural con reivindicaciones: “Vamos al Paro Nacional”, a las 5:00 p. m. en la estación Las Aguas de la localidad de Santa Fe.

Miércoles 18 de noviembre

Plantón: “El antisionismo no es antisemitismo”, a las 9:00 a. m. en el Concejo de Bogotá.

Evento cultural con reivindicaciones: “La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres”, a las 9:00 a. m. en la Universidad Pedagógica Nacional.

Jueves 19 de noviembre:

Marcha: “Paro Nacional”, a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional y hasta la Plaza de Bolivar.

Marcha: “La Peda se Moviliza”, a las 10:00 a. m. en la Universidad Pedagógica Nacional.

Evento cultural con reivindicaciones: “La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres”, a las 9:00 a. m. en la Universidad Pedagógica Nacional.

Marcha: “El Paro al Barrio”, a las 11:00 a. m. en el Monumento Almirante Padilla, Parkway de la localidad de Teusaquillo.

Plantón: “Vigilia silenciosa por Palestina”, a las 11:30 a. m. en la Embajada de Israel.

Viernes 20 de noviembre:

Evento cultural con reivindicaciones: “La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres”, a las 2:00 p. m. en la Universidad Pedagógica Nacional.

Evento cultural con reivindicaciones: “¡Las mujeres nos movilizamos seguras por Fontibón!”, a las 7:00 p. m. en el Parque Fundacional de Fontibón.

Domingo 22 de noviembre

Marcha: “Gran marcha nacional contra la impunidad”, a las 9:00 a. m. en el Club El Nogal y hasta la JEP.

Evento cultural con reivindicaciones: “Bordadores de futuros”, a las 10:00 a. m. en el Parque de los Hippies.

Evento cultural con reivindicaciones: “Festival por la vida y la memoria. ¡Dilan Cruz Vive, la lucha sigue!”, a las 11:00 a. m. en la calle 19 con carrera cuarta de la localidad de Santa Fe.

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Recomendaciones de la Secretaría de Gobierno para evitar problemas de movilidad

La Secretaría de Gobierno de Bogotá recomienda a los ciudadanos consultar frecuentemente los canales oficiales de la ciudad y de movilidad para conocer los posibles cambios y desvíos en las calles de Bogotá.

De igual forma, la entidad afirma su compromiso promoviendo el derecho a la protesta pacífica a partir del diálogo, la convivencia y el respeto.