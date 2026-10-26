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Radican denuncia contra Gustavo Petro y María José Pizarro por presunto carrusel de contratos a cambio de favores sexuales

La Corte Suprema deberá investigar las denuncias en contra del expresidente y la excongresista del Pacto Histórico, por hechos cometidos durante le periodo de Petro como senador.

Foto: @PizarroMariaJo - @petrogustavo

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
08:06 a. m.
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Ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia fue radicada una denuncia en contra de Gustavo Petro y María José Pizarro por un presunto carrrusel de contratos a cambio de favores sexuales.

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Esto, luego de la denuncia divulgada a través de revista Semana, en donde Deicy Jiménez señaló al expresidente de ofrecer contratos estatales a cambio de sostener relaciones íntimas.

Según el documento, presentado por Colombia Transparente, la mujer habría obtenido contratos en el Congreso, en el Ministerio del Interior y en la Superintendencia de Vigilancia, por más de $113 millones.

Los detalles de la denuncia por presuntos contratos irregulares en el gobierno Petro

La denuncia recalca que los contratos públicos habrían sido entregados a través de una red de intermediarios y que, además, se habría presentado consumo y suministro de drogas.

Al parecer, los hechos se vendrían presentando desde la etapa de Petro como senador antes de asumir la Presidencia de la República, mismo periodo en el que María José Pizarro se desempeñaba como representante a la Cámara.

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"Los hechos atribuidos al señor Petro como senador consisten en el uso de su posición para obtener contratos en entidades públicas, incluidas entidades del Congreso, desde 2019 según el relato y desde 2021 según los registros contractuales", señala el documento.

Sobre Pizarro, el denunciante la señala de aparecer vinculada a un contrato de una UTL; mientras que las presuntas actuaciones irregulares de Petro durante su periodo presidencial serían puestas en conocimiento de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

¿Quién es Deici Jiménez, la mujer que denuncia a Petro de entregarle contratos a cambio de favores sexuales?

A través de revista Semana se conoció una entrevista hecha a Deicy Jiménez, exfuncionaria del gobierno Petro y quien aseguró que el exmandatario le habría entregado contratos públicos a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

Sus declaraciones, en línea con las acusaciones hechas recientemente por la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sugieren una presunta red de mujere jóvenes al interior del anterior gobierno que se habrían visto beneficidas por contratos.

Según el relato de Jiménez, ella conoció a Petro en 2019, cuando aun era senador, a través de una plataforma para adultos. Después de esto, la mujer habría gozado de contratos con el Estado durante cerca de cinco años.

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Jiménez aseguró que fue el mismo Petro quien la recomendó para trabajar en varios puestos a cambio de acostarse con él, y que la relación habría terminado un día antes del fin del periodo presidencial, el pasaro 6 de agosto de 2026.

De acuerdo con datos presentados en la denuncia, Jiménez tuvo puestos en el Congreso, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior.

Noticia en desarrollo. Espere más información...

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