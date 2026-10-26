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Enviaban droga a domicilio a través de drones en Popayán: así cayeron 10 de los 'Los Halcones'

Las autoridades descubrieron que la banda ‘Los Halcones’ utilizaban drones para transportar drogas hasta donde estaban sus compradores.

Enviaban droga a domicilio a través de drones en Popayán: así cayeron 'Los Halcones'
Foto: Policía Nacional.

Yhonay Díaz

octubre 26 de 2026
07:57 a. m.
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La utilización de drones para distribuir estupefacientes de la banda denominada ‘Los Halcones’ quedó al descubierto durante un operativo contra el microtráfico en Popayán, Cauca.

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En el procedimiento, la Policía capturó a 10 presuntos miembros de esta organización criminal.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el grupo habría incorporado esta tecnología a sus actividades ilegales con el propósito de realizar entregas a domicilio y evitar los controles policiales.

La nueva modalidad llamó la atención de las autoridades por el uso de dispositivos aéreos adaptados para transportar y dejar la droga en puntos de entrega específicos.

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Así eran adaptados los drones para domicilio de drogas

Durante el operativo fueron incautados dos drones que, según la Policía, contaban con un sistema artesanal diseñado para movilizar y entregar las sustancias ilícitas.

Estos mecanismos habrían permitido realizar los envíos por vía aérea, sin depender exclusivamente de desplazamientos por las calles.

Los dispositivos encontrados por las autoridades tenían modificaciones destinadas a facilitar el transporte de la droga.

La Policía confirmó que las aeronaves estaban acondicionadas para cumplir la función de entrega.

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Diez capturados por presunto microtráfico de droga en drones

El operativo permitió la captura de 10 personas señaladas de hacer parte de la banda ‘Los Halcones’, organización a la que las autoridades atribuyen actividades de microtráfico en Popayán.

La Policía confirmó que las aeronaves estaban adaptadas para transportar y entregar la droga. Sin embargo, se desconocen detalles sobre la identidad de los capturados, ni los estupefacientes que distribuían.

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