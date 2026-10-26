Catatumbo completa una semana de 25 ataques con drones y nuevos desplazamientos

La situación de orden público en la región del Catatumbo continúa deteriorándose por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, una confrontación que en la última semana ha dejado al menos 25 ataques con explosivos lanzados desde drones, personas heridas, daños en viviendas y locales comerciales, además de nuevos desplazamientos forzados y tres personas que permanecen secuestradas.

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El recrudecimiento de la violencia ha llevado a comunidades enteras a salir con banderas blancas para pedir respeto por sus vidas. Municipios como Sardinata, El Carmen, Convención, Tibú, San Calixto y El Tarra han sido algunos de los más afectados por las acciones armadas que mantienen a la población civil en medio del conflicto.

Ataques con drones y desplazamientos aumentan la emergencia

Con el paso de las horas, la situación sigue siendo crítica en varios puntos de la subregión. Reportes de las comunidades dan cuenta de viviendas destruidas, familias desplazadas, vehículos incinerados y personas confinadas por temor a quedar atrapadas en medio de los combates.

Según líderes sociales, la confrontación no solo se ha intensificado, sino que también se ha extendido a nuevos territorios.

"Los desplazamientos interveredales, interurbanos, la afectación gravísima de explosivos lanzados bajo la modalidad de drones y sobre todo la extensión de esta confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc a nuevos territorios", dijo Juan Carlos Quintero, líder campesino del Catatumbo.

De acuerdo con los reportes conocidos, al menos 25 ataques con explosivos lanzados desde drones han sido registrados en distintos sectores de la región. Entre los municipios más impactados se encuentran San Calixto y El Tarra, donde varias familias han abandonado sus hogares para buscar refugio en zonas más seguras.

Autoridades y comunidades piden respeto por la población civil

Ante el deterioro de las condiciones de seguridad, las autoridades de El Tarra decretaron toque de queda hasta el próximo 30 de octubre como medida para proteger a la población.

"Y hacemos el llamado a los grupos alzados en armas a respetar el derecho internacional humanitario, a respetar los derechos humanos", expresó el alcalde de El Tarra, Eyder Robles.

Mientras cientos de habitantes esperan garantías para regresar a sus hogares, la Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para la población civil y evitar nuevas afectaciones derivadas del conflicto armado.

La crisis humanitaria en el Catatumbo vuelve a poner en evidencia el impacto que la confrontación entre grupos armados ilegales tiene sobre las comunidades, que continúan siendo las principales víctimas de una guerra que se extiende por distintos municipios de la región.