Denuncian acoso y amenazas de muerte contra más de 10 mujeres por un hombre en redes sociales: "está contratando sicarios"

Un grupo de al menos 12 mujeres ha denunciado públicamente a un presunto acosador que, según sus testimonios, las ha amenazado sistemáticamente durante años sin que las autoridades hayan intervenido.

De acuerdo con los relatos, el acusado utilizaría múltiples cuentas en redes sociales para lanzar intimidaciones, revelar información privada y difundir campañas de desprestigio contra ellas.

El colectivo Somos Jacarandas, que se dedica al activismo por los derechos de las mujeres, difundió el caso a través de su cuenta en Instagram, donde expuso los testimonios de varias afectadas.

En la denuncia se afirma que el señalado hostigador habría empleado cuentas falsas para amenazar con matar a sus víctimas y a sus mascotas, además de compartir públicamente datos personales, incluyendo direcciones de residencia y lugares de trabajo.

También se le acusaría de haber contratado 'bots' para realizar llamadas incesantes con el fin de acosarlas y de haber intentado que las despidieran inventando falsos delitos y rumores perjudiciales.

A pesar de que al menos cinco de las víctimas han denunciado los hechos ante la Fiscalía, las afectadas afirman que no se ha tomado ninguna medida efectiva.

El pasado 30 de diciembre, tres de las mujeres afectadas decidieron hacer pública la situación mediante un video en el que detallaron la persecución que estarían sufriendo.

En la grabación, expresaron su temor por la falta de acción de las autoridades y advirtieron sobre el peligro que representa la violencia digital.

Nos preocupa que no se dimensione lo peligrosa que es la violencia digital y el acoso. No estamos hablando de un simple ‘hater’, sino de una persona que nos amenaza constantemente, y eso es muy peligroso. La Fiscalía no ha hecho nada, y este tipo de hechos solo demuestran que los acosadores pueden amenazar sin que haya consecuencias.

El colectivo que hizo pública la denuncia también advirtió que el señalado acosador se estaría burlando de las denuncias y continuaría con sus acciones sin ningún tipo de restricción.

Una de las afectadas relató que su acoso comenzó en 2021, cuando una persona en redes sociales criticó su manera de cantar. Con el tiempo, las agresiones verbales se intensificaron y escalaron a publicaciones que ridiculizaban su apariencia, hasta que finalmente la situación se convirtió en una persecución sistemática.

En 2022, el acoso comenzó a centrarse en cómo me vestía, en lo que hacía. Publicaba comentarios deshonrosos y cosas horribles. Lo bloqueé, también a su amiga, pero no entiendo por qué sigue acosándome. Yo trabajo con marcas, y él ha contactado a mis clientes para difamarme. Esto ha provocado que muchas de ellas dejen de buscarme. Además, ha publicado comentarios denigrantes sobre mi aspecto y usa mis fotos para burlarse. Como tiene acceso a mi número, he recibido llamadas automáticas durante semanas. Por esto ya interpuse una denuncia formal ante la Fiscalía. No soy la única, somos muchas más víctimas.



Otra de las mujeres que se atrevió a hablar públicamente afirmó que el acoso comenzó cuando decidió solidarizarse con otras víctimas y enfrentó al acusado en redes sociales. Desde ese momento, aseguró haber sido víctima de amenazas, acusaciones infundadas y persecución.

Desde que hablé en redes sobre el acoso que sufrían otras mujeres, he recibido amenazas constantes. Incluso me ha acusado de delitos falsos. En mi anterior trabajo, tuvieron que tomar medidas de seguridad porque él afirmaba que me esperaba afuera de la empresa. Me da miedo porque me siento vigilada. Hace un año lo denuncié ante la Fiscalía y, en lugar de obtener justicia, me he sentido revictimizada. No solo no han hecho nada, sino que este tipo filtró mis datos y los de otras víctimas, exponiéndonos en redes sociales. Ya somos al menos 12 mujeres que hemos sido afectadas.