Denuncian al presidente Petro por presunta violencia moral contra la magistrada Cristina Lombana

El abogado y presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, radicó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro Urrego.

Denuncian al presidente Petro por violencia moral contra magistrada Lombana

Esto, por presunta violencia moral agravada contra servidora pública y encubrimiento, señalando al mandatario de haber descalificado públicamente a la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia, con fecha de este 12 de noviembre, solicita abrir investigación penal, disciplinaria y un eventual juicio político por indignidad, al considerar que las declaraciones del jefe de Estado habrían atentado contra la independencia judicial y la dignidad de una magistrada en ejercicio de sus funciones.

Según el documento, los hechos se originan tras el allanamiento realizado por orden de la magistrada Lombana a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Puerto Colombia.

El presidente Petro, a través de su cuenta oficial en la red social X, calificó el procedimiento como un “allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia”, comentario que, a juicio de Bustos Sánchez, constituye un acto de violencia moral e intimidación contra una funcionaria judicial.

Rechazan declaraciones del presidente Petro contra magistrada Lombana

Bustos sostiene que las afirmaciones del mandatario y del propio ministro Benedetti, quien también publicó mensajes en los que tildó a la magistrada de “demente” y “delincuente”, habrían contribuido a deslegitimar el actuar de la Corte Suprema de Justicia, afectando la confianza ciudadana en la administración de justicia.

El abogado pidió que se adelante un plan metodológico de investigación para determinar si el presidente incurrió en conductas tipificadas en el artículo 429 del Código Penal y en el delito de encubrimiento, por presuntamente respaldar o no rechazar los ataques verbales del ministro Benedetti.

La denuncia cita además el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien rechazó los señalamientos personales contra la magistrada Lombana y llamó al respeto por la independencia judicial, la prudencia y el diálogo institucional.