Corte Suprema rechaza ataques del ministro Benedetti contra magistrada Lombana

Octavio Augusto Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, rechazó "las descalificaciones personales y los ataques verbales" del ministro del Interior.

noviembre 11 de 2025
05:38 p. m.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció este martes frente a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que su vivienda en Puerto Colombia fue allanada por orden de la magistrada Cristina Lombana, a quien calificó a través de su cuenta de X como “loca”, “demente” y “delincuente”.

El presidente de la Corte, Octavio Augusto Tejeiro, expresó su rechazo a los señalamientos del ministro y recordó que Benedetti tiene actualmente varios procesos activos en la Sala de Instrucción de la corporación.

“En la etapa investigativa, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho”, indicó.

Corte llama al “respeto institucional” y a “desescalar el lenguaje”

Tejeiro subrayó que las decisiones de fondo deben ser adoptadas de manera colegiada por la Sala de Instrucción, y que todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos, cuentan con mecanismos legales para ejercer su defensa y presentar recursos dentro del marco del debido proceso.

“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”, señaló el magistrado.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la prudencia y el respeto por la ley y las instituciones, y destacó que “el respeto en las expresiones, el tono prudente y el diálogo constructivo son pilares esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho y la convivencia democrática”.

Benedetti responde: “Acato el llamado, pero suplico por mi derecho a la justicia”

Por su parte, tras el pronunciamiento de la Corte, el ministro Benedetti respondió a través de su cuenta en X (@AABenedetti), donde aseguró que acata el llamado a la prudencia.

“Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación”, escribió.

Benedetti reiteró que Lombana ha sido recusada por su presunto interés en incriminarlo, y la acusó de filtrar pruebas reservadas a medios de comunicación, así como de investigar a 50 de sus familiares sin que estos tengan fuero.

“¿Quién me garantiza mis derechos de acceder a la justicia?”, cuestionó, al tiempo que reafirmó su respeto por la Corte Suprema, “que ha sido mi juez natural por más de 20 años”.

