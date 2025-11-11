CANAL RCN
Denuncian penalmente a Armando Benedetti por violencia moral contra magistrada Cristina Lombana

La denuncia se fundamenta en declaraciones públicas del ministro hacia la magistrada tras el reciente allanamiento a su vivienda en Barranquilla.

noviembre 11 de 2025
03:48 p. m.
Este martes, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta violencia moral agravada contra la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia se fundamenta en declaraciones públicas del ministro, quien aseguró que su vivienda ubicada en Puerto Colombia, Atlántico, fue allanada por orden de la magistrada, por lo que la calificó en redes sociales como “loca”, “demente” y “delincuente”.

Ministro acusa a Lombana de abuso de poder tras allanamiento

El documento indica que, según medios de comunicación, "fue allanada la nueva casa -lujosa mansión recientemente adquirida de Alex Saab, en un lujoso sector de Puerto Colombia- de propiedad del ministro del Interior".

En un video de casi cinco minutos, Benedetti acusó a Lombana de “abuso de poder” y de estar “obsesionada” con incriminarlo, pese a haber sido recusada en dos ocasiones en el marco de una investigación judicial en su contra.

Veedurías ciudadanas piden investigar agravantes por uso del cargo público

La denuncia solicita que se investigue al ministro por el delito de violencia contra servidor público, contemplado en el artículo 429 del Código Penal, con agravantes por haber actuado en calidad de funcionario del alto gobierno.

El documento también señala que Benedetti habría acusado a la magistrada de colaborar con el FBI para montar un caso de lavado de activos, y de presuntamente “torturar testigos” para obtener declaraciones en su contra.

La Red de Veedurías argumenta que las expresiones del ministro constituyen una afrenta a la independencia judicial y a la majestad de la Corte Suprema, y solicita que se adelante un plan metodológico de investigación penal, disciplinaria y fiscal.

Entre los elementos probatorios aportados se incluyen el video publicado por Benedetti en su cuenta de X (antes Twitter) y sus declaraciones textuales, además de registros de prensa y redes sociales.

