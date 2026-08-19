Denuncian criadero ilegal en Barranquilla: autoridades rescataron a ocho animales y habrían dejado al resto

Una nueva denuncia ciudadana en Barranquilla vuelve a poner la mira sobre un criadero ilegal de animales en donde, según la información brindada por parte de la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla y la senadora Andrea Padilla, perros, gatos y aves se encuentran en condiciones deplorables.

Pese a que delegados de Carabineros y la Alcaldía de la ciudad se llevaron a ocho de los animales, el resto habría quedado en este lugar.

¿Qué se sabe del criadero ilegal en Barranquilla?

Según las imágenes compartidas por Padilla, en su cuenta oficial de Instagram, se logran observar a perros y gatos hacinados en jaulas, guacales improvisados e incluso dentro de un baño con reja y materiales de construcción.

Entre los animales se encontraron perros de raza Shih Tzu y gatos Persa que presentaban problemas de salud y que se encontraban en espacios llenos de sus propias heces, entre otras circunstancias que comprometían su salud. La mayoría de estas jaulas eran sostenidas por ladrillos para evitar que los animales pudieran escapar.

La senadora Andrea Padilla dio a conocer que, al hacer presencia en el criadero ubicado en el barrio Las Dunas, las autoridades se llevaron a ocho animales. Sin embargo, habrían quedado en el lugar más gatos, perros y aves.

“Ojo, el inspector de Policía debe aprehender a todos los animales e iniciar proceso policivo contra quienes tienen el presunto negocio. Tanto por Código de Policía (ley 1801), como por la ley Ángel (2455). Cero tolerancia con la ilegalidad y el maltrato animal”, aseguró Padilla.

Actualmente, el proyecto de ley “No son mercancía”, creado por la senadora del partido Verde, ya fue radicado ante el Congreso de la República con el que se busca evitar la comercialización y venta de animales en vitrinas.

Sanciones contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses.

También inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan de la mitad a tres cuartas partes de la pena, se encuentra cuando la conducta punible se realiza con fines de explotación económica.