Cayeron los 'Lucifer' que facturaban $5 millones diarios vendiendo droga en el centro de Bogotá

Una megaoperación policial desarticuló en Bogotá al grupo delincuencial conocido como 'Lucifer'. Se trata de una organización criminal que controlaba el microtráfico de drogas en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires.

Esta banda generaba ganancias millonarias diarias a través de la venta de estupefacientes en pleno centro de la ciudad. Los 'Lucifer' habían convertido la zona en un epicentro del narcomenudeo, generando una renta criminal cercana a los $5 millones diarios.

La operación de la Policía permitió intervenir 10 pagadiarios que funcionaban como puntos de venta de drogas en la localidad de Los Mártires.

¿Quiénes son los miembros de los ‘Lucifer’ que cayeron en Bogotá?

En una intervención con 300 uniformados se logró capturar a cinco presuntos integrantes de esta banda:

Alias La Negra, identificada como administradora de la red, junto a alias Vicente, Mechas, Gafas y El Viejo, señalados como expendedores de zona. Todos enfrentan cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades incautaron un arma traumática, armas cortopunzantes, 1.300 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y cocaína, además de más de tres millones de pesos en efectivo.

Los ‘Lucifer’ operaban en predios con extinción de dominio

Un hallazgo particularmente preocupante fue que dos de los inmuebles intervenidos contaban con medidas de extinción de dominio vigentes desde 2018, pero continuaban operando como expendios de drogas.

Los capturados presentan antecedentes judiciales por los delitos de fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, amenazas, lesiones personales y violencia contra servidor público.

Este historial criminal refleja la peligrosidad de los individuos que controlaban esta red de microtráfico.