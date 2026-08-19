Golpe a la Segunda Marquetalia: Ejército y Policía hallan depósito ilegal en Huila

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía permitió localizar un depósito ilegal que, según las autoridades, pertenecía al GAO-r Teófilo Forero, comisión Fernando Díaz, de la Segunda Marquetalia.

Hallan depósito ilegal de la Segunda Marquetalia

El hallazgo se produjo en una zona rural del municipio de Rivera, Huila, y representa un nuevo golpe a la estructura logística y financiera de este grupo armado.

La operación fue adelantada por tropas de la Novena Brigada del Ejército, con participación de unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife y del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena. Las labores contaron además con el apoyo del Equipo Investigativo contra el Crimen Organizado de la Sijín de la Policía Huila.

¿Dónde fue encontrado el depósito de la Segunda Marquetalia?

El depósito ilegal fue ubicado en la vereda Río Blanco, en Rivera. De acuerdo con la información de inteligencia recopilada por las autoridades, el sector habría sido utilizado como un punto estratégico de esta estructura armada.

Desde este lugar, presuntamente se movilizaban comisiones encargadas de actividades financieras hacia diferentes sectores del departamento del Huila.

Durante el procedimiento fueron encontrados diferentes elementos que estarían relacionados con las actividades armadas y de comunicación de la organización.

Entre el material incautado se encuentran dos escopetas calibre 12 y 16 milímetros, cuatro cartuchos para escopeta y 15 proveedores metálicos calibre 5,56 milímetros.

También fueron encontrados cinco radios portátiles con sus respectivas antenas y tres estaciones destinadas a la carga de estos equipos de comunicación.

Autoridades incautaron equipos de comunicación

Además del armamento, en el lugar fueron hallados dos bases o tapetes de corte y 22 elementos correspondientes a dispositivos de señalización acústica de emergencia.

Para las autoridades, el decomiso de estos elementos representa una afectación a la capacidad operativa de la Segunda Marquetalia, debido a que limita su posibilidad de almacenar y movilizar armamento y equipos utilizados para mantener sus comunicaciones.

El resultado también tiene una dimensión relacionada con las finanzas de la estructura ilegal. Según las investigaciones, el área habría estado vinculada con actividades de presión y constreñimiento contra habitantes de la región, especialmente aquellas relacionadas con el cobro de extorsiones.