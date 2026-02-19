Registrador visita el departamento de Córdoba para evaluar los puestos de votación para las elecciones del 8 de marzo

Córdoba recibió el jueves, 19 de febrero, al registrador Nacional, Hernán Penagos, que emprendió un recorrido por algunos de los territorios más afectados por las lluvias, verificando el estado de sus puestos de votación y las jornadas gratuitas de documentación, que la entidad ha venido adelantando los últimos días.

En diálogo con Noticias RCN advirtió que algunos lugares de escrutinio tendrán que ser trasladados por cuenta de las inundaciones y daños a la infraestructura durante la ola invernal de finales de enero e inicios de febrero:

“Entendemos que, definitivamente, en una tragedia de esta naturaleza, con la que basta echar una mirada a las calles, hay que trasladar los sitios de escrutinio, ante las inundaciones registradas en los lugares en los que, generalmente, se instalan puestos de votación, como es el caso de algunos colegios”.

Registraduría ha entregado casi 1.000 documentos de identidad en Córdoba tras la tragedia:

En medio de las inundaciones, miles de personas lo han perdido todo, incluso, sus documentos de identidad. En respuesta, la Registraduría ha estado realizando jornadas gratuitas de entrega de documentación en el departamento, para garantizar la participación de todos los ciudadanos en las elecciones de marzo próximo:

“Hemos entregado más de 980 documentos de identidad, entre tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, y seguimos, todo el tiempo, con jornadas de identificación en los sitios más afectados del departamento, para que la ciudadanía, no solo tenga su documento para acceder a distintos servicios, también para que pueda ejercer sus derechos políticos, votar, el próximo ocho de marzo”, explicó Penagos, en un momento en el que se tiene el registro de 101.000 damnificados en la región.

Registraduría presentó un chatbot de WhatsApp para resolver las dudas de los electores:

Horas antes, el registrador Penagos presentó el nuevo chatbot de la Registraduría, en WhatsApp, que fue diseñado para resolver las dudas de los electores en 2026.

Según dijo, ingresando a través de un enlace o código QR, podrán consultar “su lugar y puesto de votación, si son jurados, ver el calendario electoral, la ubicación de las mesas, la lista de candidatos y candidatas y las tarjetas electorales”.