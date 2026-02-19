Suboficial García espera con ansias volver a Colombia para abrazar por primera vez a su hija

El paso de Drake, considerado el tránsito marítimo más desafiante del mundo, fue el escenario donde el suboficial Gabriel García vivió uno de los momentos más emotivos de su vida: conocer a su segunda hija a través de una videollamada desde el ARC Simón Bolívar, que completa 76 días de navegación.

En ese momento, tanto la Antártida como el nacimiento de la pequeña Mariliz parecían distantes. Ahora, en pleno viaje de regreso, la realidad alcanzó al marino en medio del océano.

Expedición completó su día 76

El ARC Simón Bolívar atraviesa actualmente las 480 millas náuticas que componen el paso de Drake, habiendo recorrido ya 150 de ellas entre aguas turbulentas y un mar que, aunque aparentemente tranquilo, genera considerable balanceo en la embarcación. Los tripulantes han reforzado las medidas de seguridad durante esta etapa crítica de aproximadamente dos días hacia Punta Arenas, Chile.

García, originario de Villapinzón, Cundinamarca; no pudo estar en la sala de parto ni dar el abrazo inmediato a su hija. En cambio, la sala de juntas del buque y un teléfono celular se convirtieron en testigos del nacimiento. “En su momento queda uno como en penuria de no saber qué está pasando en ese quirófano. Tengo la expectativa de que claramente salga la niña bien, y obviamente mi esposa en este caso. Pero ya cuando uno recibe la foto, recibe la noticia, pues ya es una alegría que no se puede describir”, expresó.

Familia espera que el suboficial vuelva

La vida militar implica sacrificios que García conoce bien: “El hecho de que uno de pronto sea marino y uno se forme de pronto para la distancia, no significa que uno aleje ciertas emociones como el tener esa esperanza de llegar a un puerto y saber que alguien lo espera”.

RELACIONADO Así es como el equipo detrás de cámaras de RCN ha vivido la expedición a la Antártida de la Armada Nacional

En Colombia, su esposa enfrenta los primeros días de maternidad con un recién nacido, mientras Axel, de tres años, el hijo mayor de García espera el regreso de su padre con dibujos y preguntas.

García resumió su sentimiento en un mensaje directo: "Hija, espero verte pronto, un beso y un abrazo en la distancia”. Mientras tanto, continúa cumpliendo su misión en la recta final de esta travesía que lo llevará de vuelta al continente suramericano, donde finalmente podrá dar "el abrazo más esperado de su vida".