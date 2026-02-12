Seis perros que hacían parte de un colegio en Ciudad Bolívar fueron envenenados: dos ya murieron

Un presunto caso de envenenamiento se registró en el Instituto Antonio García, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

La noche del martes 10 de febrero, seis perros que permanecían en el entorno del colegio y eran protegidos por estudiantes, docentes y personal de la institución, resultaron gravemente afectados.

El saldo preliminar es devastador, pues dos caninos fallecieron y otros cuatro permanecen en estado crítico bajo atención veterinaria.

Seis perros que hacían parte de un colegio en Ciudad Bolívar fueron envenenados

De acuerdo con la información conocida, los hechos se registraron en horas de la noche dentro del Instituto Antonio García. Los seis animales hacían parte del entorno del colegio y eran alimentados y cuidados por la comunidad educativa.

Tras conocerse la situación, funcionarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se desplazaron al lugar.

Allí activaron la ruta de atención, verificaron lo ocurrido y comenzaron la recolección de información para la investigación correspondiente, con el apoyo del Grupo de Carabineros de la Policía de Bogotá.

Dos perros murieron y otros cuatro agonizan por presunto envenenamiento en colegio

El reporte preliminar indica que dos de los perros murieron como consecuencia del presunto envenenamiento.

Los otros cuatro fueron trasladados de inmediato a una clínica veterinaria donde el equipo médico adelanta todos los procedimientos necesarios y concentra sus esfuerzos en salvarles la vida.

Ante la gravedad de los hechos, se inició un trabajo conjunto con la Fiscalía, a través del grupo GELMA, con el objetivo de identificar y judicializar a la persona o personas responsables de este delito.

Las autoridades avanzan en el análisis de los indicios recopilados y reiteraron que el maltrato animal con resultado de muerte puede acarrear sanciones penales.

¿Dónde denunciar un caso de maltrato animal en Bogotá?

La Administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para que, si cuenta con información, videos o testimonios que puedan aportar a la investigación, los reporte de manera inmediata a la Línea de Emergencias 123, con el fin de esclarecer lo ocurrido y evitar que el caso quede en la impunidad.

Además, recordó los canales habilitados para denunciar maltrato animal en Bogotá:

Línea Contra el Maltrato Animal (IDPYBA): (601) 439 9801

Horario de atención: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., todos los días.

Correo electrónico: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

En caso de flagrancia o riesgo vital: comunicarse directamente a la Línea 123.

Las autoridades insistieron en que al momento de hacer la denuncia es fundamental proporcionar datos de contacto y evidencias.

La información recopilada es evaluada por especialistas y clasificada según su nivel de urgencia, dependiendo de si se trata de afectaciones menores o de riesgos inminentes para la vida del animal que requieran atención inmediata.