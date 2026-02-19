CANAL RCN
Tendencias

¡El 'jefe' tomó una drástica decisión en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Esto sucederá

La Casa de los Famosos Colombia 2026 tendrá un giro inesperado con la nueva determinación. Estos son los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
04:03 p. m.
Durante esta semana, regresó el 'botón del pánico' a La Casa de los Famosos Colombia 2026, pero la instrucción fue clara: solo se podía activar cuando se emitiera la respectiva autorización.

En medio de esa coyuntura, finalmente, Maiker Smith fue el que lo oprimió cuando se otorgó el aval y se ganó la lectura de un sobre secreto que fue revelado en la noche del 18 de febrero.

En ese sobre, a todos los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se les notificó que, por decisión del 'jefe', se iba a activar una nueva 'dinámica' y que las consecuencias serían contundentes.

¿Qué es lo que pasará? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la llamativa decisión que tomó el 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Maiker Smith leyó el sobre en la sala de La Casa de los Famosos, frente a todos sus compañeros, y se conoció que llegará una modalidad titulada 'el camión de la mudanza'.

Además, los detalles que se han expuesto es que un 'mueble' dejará la casa para siempre y que todo sucederá en la noche de este 19 de febrero.

Es importante tener en cuenta que, apenas Maiker oprimió el botón del pánico, el 'jefe' le advirtió que había desatado una tragedia que nadie se esperaba.

Sin embargo, resta esperar que en la gala de este jueves se aclare cómo se decidirá cuál será el 'mueble' que tendrá que dejar de pertenecer a la 'casa más famosa del país'.

¿Qué participantes se encuentran en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Antes de que Maiker leyera el sobre que se ganó por oprimir el botón del pánico, en La Casa de los Famosos Colombia 2026 se llevó a cabo una nueva jornada de nominación y los siguientes 10 participantes quedaron en riesgo:

  1. Yuli Ruiz.
  2. Valentino Lázaro.
  3. Nicolás Arrieta.
  4. Manuela Gómez.
  5. Tebi Bernal.
  6. 'Campanita'.
  7. Alexa Torrex.
  8. Juanse Laverde.
  9. Alejandro Estrada.
  10. Karola.
