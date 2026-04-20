“Estamos listos”: Paloma Valencia responde al reto de Cepeda para encontrarse en un debate

De negarse a participar en debates presidenciales a convocarlos. El candidato del partido de Gobierno, Iván Cepeda, dio un giro a su campaña, a seis semanas de las elecciones.

Durante un evento en Sumapaz, el senador retó a otros candidatos a encontrarse y confrontar sus visiones de país: “Desde este territorio que representa esa confrontación histórica de modelos de país, desde esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas: a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo”.

Un reto que la también senadora Paloma Valencia aceptó en diálogo con Noticias RCN: “Nosotros estamos listos para cualquier debate, en cualquier momento. El senador Cepeda ha logrado evadir la responsabilidad que tiene con los colombianos de hablar, de responder por su paz total, que permite que secuestren a nuestros soldados, que los asesinen”.

¿Tuvo algo que ver la tutela que busca obligar a los candidatos a ir a debates?

El viernes (17/04/2026), se conoció que un ciudadano presentó una acción de tutela, esperando que un juez constitucional obligara a los candidatos a la presidencia a participar de los debates, previo a elecciones.

Aunque es un misterio qué motivó el cambio repentino de Cepeda, la candidata Valencia insiste en que “algo le tuvo que pasar porque no quería responder por nada. Incluso, ahora está diciendo que él no responde por la corrupción de este Gobierno porque no tiene nada que ver con él, pero eso sí, nos endilga corrupción a todos los demás por el solo hecho de estar en un partido o cosas por el estilo”.

Sin embargo, su llamado, como candidato del oficialismo, es a “que responda por qué estamos pagando un 40% más por el gas, por qué nos propone seguir en la misma política de no hacer fracking y que responda por el sistema de salud. Uno no puede ver el sufrimiento de los colombianos y no preguntarse si Iván Cepeda nos va a tener por la misma línea”.

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Paloma se pronuncia sobre las amenazas en su contra: el ELN estaría detrás.

La semana anterior, también, se conoció que el ELN estaría tras las amenazas dirigidas contra la candidata de La Gran Consulta por Colombia, según información revelada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al respecto, Paloma señaló que una persona cercana al exmandatario dio la alerta:

“Eso nos permitió tener estas informaciones y la seguridad queda en manos de la Policía Nacional, Dios y los ciudadanos, a los que hemos pedido que en todos los eventos estén pendientes, para ayudarnos a detectar cualquier situación fuera de lo normal”, destacó.