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¿Cuántos bombardeos se han realizado durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Los bombardeos han dejado 26 criminales abatidos en Norte de Santander y Guaviare.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
08:08 p. m.
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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha intensificado las operaciones militares contra los grupos armados. Esto se ha demostrado con los tres bombardeos que se han efectuado a pocos días de cumplir el primer mes en el poder.

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Las acciones realizadas en los departamentos de Guaviare y Norte de Santander dejaron un saldo de 26 combatientes muertos, tres capturados y dos personas rescatadas.

¿Dónde han sido los bombardeos?

El primero se registró el 9 de agosto, dos días después de la posesión, contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander, dejando las bajas de ocho miembros de esta organización criminal.

Fue el 27 de agosto cuando el Comando de Operaciones Especiales efectuó un ataque aéreo contra tres campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias de las Farc comandada por alias Calarcá.

La operación fue en El Retorno, Guaviare; y resultó con 10 combatientes muertos, aunque Medicina Legal confirmó posteriormente que tres de ellos eran menores de edad.

Por último, el tercero se realizó también en Guaviare contra el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Ocho combatientes fueron dados de baja, hubo tres capturas y dos rescates.

Gobierno hará 12 bombardeos en los primeros 100 días

El propio presidente anunció que espera que en los primeros 100 días de su gobierno se efectúen alrededor de 12 bombardeos contra las estructuras, principalmente las disidencias de ‘Calarcá’, ‘Mordisco’ y el ELN.

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Desde hace varios años, la Defensoría del Pueblo le ha hecho seguimiento a la presencia y fortalecimiento de los grupos armados. En Norte de Santander, departamento que integra la región del Catatumbo, está mayormente el ELN, el cual ha estado en disputas con otras estructuras.

Yendo hacia Guaviare, Caquetá y Amazonas, la presencia de las disidencias ha prendido las alarmas. Esto, principalmente por los combates entre las facciones en aras de controlar los corredores ilícitos.

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