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Se utilizó 'poder' en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿habrá un giro impensado en la competencia?

Los participantes se jugaron una carta esencial. ¿Cuál fue el resultado?

Foto: Canal RCN.

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abril 08 de 2026
07:28 a. m.
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El lunes 6 de abril, tras un empate en la primera prueba de la semana, el público eligió a Valentino Lázaro como el líder 'invisible' de la semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Sin embargo, el 'jefe' les dejó claro a todos los participantes que tenían tres oportunidades para ingresar al confesionario y tratar de desenmascarar a ese famoso que está tomando decisiones trascendentales desde el anonimato.

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En caso de que un habitante lograra acertar, tenía la posibilidad de quedarse con la inmunidad de Valentino Lázaro y enviar al bumangués a la placa de nominación.

No obstante, a pesar de que los participantes intentaron realizar un análisis en conjunto, terminaron desperdiciando esa oportunidad que les dio el 'jefe'. ¿Qué ocurrió exactamente?

Valentino Lázaro no pudo ser descubierto en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y conservó su inmunidad

A pesar de que los participantes tenían toda la semana para desenmascarar al líder 'invisible', se apresuraron y gastaron sus tres ingresos al confesionario durante el martes 7 de abril.

'Campanita' señaló a Tebi Bernal de ser ese presunto líder 'invisible', mientras que Beba de la Cruz se decantó por Alexa Torrex y Alejandro Estrada por Juanda Caribe.

En consecuencia, debido a que ninguno tuvo razón, Valentino Lázaro no solo aseguró su permanencia en el reality, sino que podrá seguir utilizando todos sus poderes en los próximos días.

¿Qué poderes aún no ha usado Valentino Lázaro como líder 'invisible' de la semana?

Valentino Lázaro ya tuvo la oportunidad de intercambiarse de habitación con Alexa Torrex y de elegir a Juan Carlos Arango y a Karola como beneficiados para recibir un video de sus seres queridos.

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Sin embargo, próximamente también podrá disfrutar de los siguientes beneficios:

  • Usar el poder de veto de nominación en dos famosos.
  • Nominar desde el anonimato.
  • Vetar a tres famosos para que no jueguen la salvación.
  • Elegir a dos famosos para que usen pantalones dobles durante 24 horas.
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