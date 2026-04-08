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Desgarrador mensaje de mujer que le robaron su mascota en Bogotá: “La necesito con mi corazón”

El robo fue cometido por un hombre que se hizo pasar como funcionario del Acueducto.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
07:54 a. m.
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Una nueva modalidad de robo tiene en alerta a los vecinos del barrio Venecia, localidad de Tunjuelito en Bogotá. Los delincuentes se están haciendo pasar por funcionarios de empresas públicas para ingresar a las viviendas y cometer los crímenes.

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Paola Pulido, una de las víctimas, contó lo ocurrido en diálogo con Noticias RCN: “El lunes 6 de abril llegó un señor supuestamente del Acueducto junto con una señora de pelo negro largo. Ella se quedó con mi mamá y mis abuelitos estaban adentro”.

Falso funcionario del Acueducto se robó a la perrita

Durante el engaño, los criminales no solo se llevaron el dinero, sino que robaron a la mascota. “Les pido a las personas que la tienen que oro por ellas y le pido que Dios les dé una luz para que puedan enviarme a mi perrita. La necesito con todo mi corazón. Llevo dos días sin ella”, clamó la víctima.

La familia ya presentó la denuncia ante las autoridades y la Fiscalía. Un aspecto relevante es que no sería un caso aislado. Los responsables pertenecerían a una banda que ha cometido más de un crimen con este modus operandi.

¿Qué está pasando con la inseguridad?

“Por las redes han llegado más personas mostrándome videos de las mismas personas en el carro que se transportan”, expuso Pulido. Sin embargo, el temor ha impedido que otras víctimas acudan ante las autoridades y denuncien.

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El robo de la perrita se suma al panorama de inseguridad en Bogotá, incluyendo hechos recientes como el robo de una camioneta gris en Suba, donde fue raptada una menor de siete años.

Según el director de Bogotá Cómo Vamos, Felipe Mariño, aunque existe una tendencia a la baja en el hurto de vehículos, el delito sigue concentrándose en localidades como Kennedy, Engativá o Ciudad Bolívar; lo que estaría evidenciando dinámicas territoriales diferenciadas que requieren otras estrategias.

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