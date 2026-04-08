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Máxima condena contra alias El Feo, quien amenazó a una pareja y abusó a mujer en Valledupar

El crimen se perpetró en marzo de 2025 en El Balneario Hurtado. ‘El Feo’ estuvo articulado con cuatro secuaces.

Condena a abusador en Valledupar.
Condena a abusador en Valledupar. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 08 de 2026
07:03 a. m.
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Luis Fernando Higuita Arias, conocido también como ‘El Feo’, fue condenado por abusar sexualmente a una mujer en Cesar. Le impusieron 60 años de cárcel, la máxima condena.

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Este crimen se dio en el sector El Balneario Hurtado, Valledupar. Una pareja fue abordada por este hombre de 22 años y cuatro cómplices, quienes utilizaron puñales y pistolas para robar.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Durante el hurto, llevaron a las víctimas a un sitio despoblado. El hombre fue amordazado para que les diera el dinero y la mujer fue abusada sexualmente. El hecho se dio el 15 de marzo de 2025.

Un juez en primera instancia lo condenó por acceso carnal violento, hurto calificado, secuestro extorsivo, secuestro simple; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones.

Cómplices están tras las rejas

Con respecto a sus secuaces, fueron identificados como Jorge Altamar Armenta, Nelson José Guerra Almanza, Marlon Antonio Acosta Gómez y Jesús Manuel Torregrosa Ramos. Los cuatro están con medida de aseguramiento a la espera del juicio.

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Después de que fuera capturado Acosta, las autoridades locales destacaron que se pudo esclarecer el caso en solo un año. Este cómplice de 20 años fue arrestado en el barrio El Carmen, siendo el último en quedar tras las rejas.

En lo corrido de los 12 meses, la Alcaldía de Valledupar había ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos para capturarlos. Los arrestos de Guerra y Altamar se efectuaron en abril de 2025, un mes después del suceso.

“El alcalde Ernesto Orozco Durán impartió directrices a la Policía Metropolitana de Valledupar y a toda la Fuerza Pública para que, de manera articulada, se adelantara un trabajo conjunto que permitió con la captura de los responsables”, sostuvo la administración local tras dar a conocer la captura del quinto implicado.

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