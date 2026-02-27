Envían a la cárcel a profesora de un colegio en Ipiales que habría abusado a una estudiante de 10 años

En las últimas horas, una docente fue judicializada por su presunta responsabilidad en agresiones sexuales contra una niña de 10 años en una institución educativa del municipio de Ipiales, Nariño.

Este 27 de febrero la Fiscalía presentó a la mujer ante un juez de control de garantías para que respondiera por los señalamientos en su contra por actos sexuales con menor de 14 años.

La mujer fue imputada luego de que la investigación preliminar arrojara que la docente habría realizado tocamientos indebidos a la estudiante en varias ocasiones, dentro del aula de clase.

Profesora abusaba a una de sus estudiantes en el salón de clase

Las presuntas agresiones se habrían presentado dentro del plantel educativo, aprovechando momentos en los que la menor quedaba sola en el aula.

Este detalle es clave dentro del proceso, pues, de acuerdo con la hipótesis del ente acusador, la docente habría utilizado su posición de autoridad y confianza para acercarse a la niña sin la presencia de otros adultos o compañeros.

(…) presuntamente le realizó tocamientos indebidos a la menor edad en varias oportunidades, aprovechando los momentos que se quedaba sola en el salón de clase.

La profesora pedófila se declaró inocente

Durante la audiencia, la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez consideró que existían elementos suficientes para imponer una medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La captura de la docente se llevó a cabo el pasado 21 de febrero en la ciudad de Pasto. El procedimiento fue adelantado por el CTI, con apoyo de unidades de la Policía Nacional.