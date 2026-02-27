CANAL RCN
Colombia

Envían a la cárcel a profesora de un colegio en Ipiales que habría abusado a una estudiante de 10 años

La Fiscalía presentó ante un juez de garantías a una mujer señalada de realizar tocamientos indebidos a una menor en los salones de clase.

Envían a la cárcel a profesora de un colegio en Ipiales que habría abusado a una estudiante de 10 años
Foto: emisión de Noticias RCN

Yhonay Díaz

febrero 27 de 2026
05:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, una docente fue judicializada por su presunta responsabilidad en agresiones sexuales contra una niña de 10 años en una institución educativa del municipio de Ipiales, Nariño.

USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre
RELACIONADO

USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre

Este 27 de febrero la Fiscalía presentó a la mujer ante un juez de control de garantías para que respondiera por los señalamientos en su contra por actos sexuales con menor de 14 años.

La mujer fue imputada luego de que la investigación preliminar arrojara que la docente habría realizado tocamientos indebidos a la estudiante en varias ocasiones, dentro del aula de clase.

Muerte de bebé en jardín infantil de La Calera da giro inesperado: capturaron a su padre por presunto abuso
RELACIONADO

Muerte de bebé en jardín infantil de La Calera da giro inesperado: capturaron a su padre por presunto abuso

Profesora abusaba a una de sus estudiantes en el salón de clase

Las presuntas agresiones se habrían presentado dentro del plantel educativo, aprovechando momentos en los que la menor quedaba sola en el aula.

Este detalle es clave dentro del proceso, pues, de acuerdo con la hipótesis del ente acusador, la docente habría utilizado su posición de autoridad y confianza para acercarse a la niña sin la presencia de otros adultos o compañeros.

(…) presuntamente le realizó tocamientos indebidos a la menor edad en varias oportunidades, aprovechando los momentos que se quedaba sola en el salón de clase.

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera
RELACIONADO

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera

La profesora pedófila se declaró inocente

Durante la audiencia, la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez consideró que existían elementos suficientes para imponer una medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La captura de la docente se llevó a cabo el pasado 21 de febrero en la ciudad de Pasto. El procedimiento fue adelantado por el CTI, con apoyo de unidades de la Policía Nacional.

A la cárcel sujeto que ingresó a una vivienda y abusó de una menor con discapacidad en Usme
RELACIONADO

A la cárcel sujeto que ingresó a una vivienda y abusó de una menor con discapacidad en Usme

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Carlos Fernando Galán

Galán, Fiscalía y Minjusticia acuerdan impulsar reformas contra la impunidad

Hidroituango

Bajo la lupa la operación de Hidroituango por intensas lluvias: ¿Hay riesgos?

Fiscalía General de la Nación

Prisión domiciliaria para mujer capturada con un arma durante evento político de Paloma Valencia

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Dilema amoroso?: Karina García reveló por qué tuvo problemas con Karola Alcendra

La mujer se sinceró y reveló las razones por las que tuvo un contundente enfrentamiento con la participante de La Casa de los Famosos Colombia.

Ecuador

“Los aranceles del 50% son muy graves”: Cámara Colombo Ecuatoriana alerta sobre impacto en comercio bilateral

Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, advirtió que la medida afecta gravemente la competitividad de los productos colombianos.

Atlético Nacional

Revelaron la causa de la pelea entre hinchas de Atlético Nacional en Bogotá

México

Tras la muerte de 'El Mencho', México identifica a cuatro líderes que podrían tomar el control del CJNG

EPS

¿Camino a estatizar la salud? Gobierno ordena volver pública la Nueva EPS y trasladar cerca de 6 millones de usuarios