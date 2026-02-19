CANAL RCN
Colombia

Denuncian supuesta irregularidad en el Fomag: ¿De qué se trata?

Al parecer, hubo un inconveniente en la posesión de un funcionario.

Foto: Fomag
Noticias RCN

febrero 19 de 2026
09:20 p. m.
La Red de Veedurías de Colombia hizo un grave señalamiento. Al parecer, el vicepresidente del Fomag se habría posesionado a pesar de un conflicto de intereses.

De acuerdo con la denuncia, su esposa era la jefa de investigaciones administrativa de la Superintendencia de Salud, entidad que se encarga de vigilar a la Fiduprevisora y al Fomag.

Presunto conflicto de intereses

La denuncia fue presentada ante la Procuraduría, entidad que está manejando el caso. Este hecho se suma a una reciente decisión judicial que también tuvo al Fomag en medio.

Resulta que la justica ordenó investigar los pagos realizados por la Fiduprevisora al Fomag entre 2024 y 2025. Se encontró una gran cantidad de pagos por concepto de prima de mitad de año que presuntamente tuvieron irregularidades.

Investigan pagos de 2024 y 2025

“La decisión fue adoptada por un juez constitucional, en el marco de una acción de tutela y tiene como propósito establecer eventuales responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales frente a los desembolsos efectuados durante los periodos señalados”, indicó el Ministerio de Educación al mostrar su respaldo.

La cartera precisó que no tiene facultades para reconocer, liquidar o girar prestaciones sociales. Esa es función de la Fiduprevisora, entidad encargada del funcionamiento del Fomag.

“Deja constancia de que ha obrado en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad fiscal, y que ha expuesto su posición jurídica en los espacios institucionales correspondientes”, expuso el ministerio.

 

