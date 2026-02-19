CANAL RCN
Colombia

Cárcel para hombre que se habría aprovechado de una pareja para explotarla sexualmente en Tolima

Las dos personas fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo en el campo. La explotación duró ocho meses.

Cárcel
Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 19 de 2026
09:53 p. m.
Fue enviado a la cárcel Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo, quien presuntamente se aprovechó de la condición de discapacidad de dos personas para someterlas a explotación sexual en Tolima.

Las investigaciones se han centrado en el periodo de abril de 2025 a enero de 2026. Al parecer, Serrano se puso en contacto con las víctimas para ofrecerles ofertas de trabajo falsas relacionadas con actividades en el campo.

Pareja tiene condición de discapacidad cognitiva

A medida que avanzaba la conversación, las dos personas no sospecharon y generaron lazos de confianza con Serrano. Sin embargo, en un punto, este hombre presuntamente sometió a la mujer a diferentes acciones de tipo sexual, siendo vistas por el hombre, su esposo.

Ambos tienen una discapacidad cognitiva, por lo cual no entendieron lo que Serrano supuestamente estaba haciendo. De igual forma, se cree que grabó todo en video y compartió el material a través de canales digitales, más específicamente apps de mensajería.

La cadena se propagó y los videos llegaron hasta un familiar de la pareja, quien se comunicó de inmediato con la Policía.

Explotación comenzó en abril de 2025

Las autoridades pusieron en marcha una exhaustiva investigación y poco menos de un mes después, localizaron a Serrano en El Espinal. Lo arrestaron en vía pública y lo imputaron por trata de personas agravada.

De acuerdo con lo mencionado por la fiscal del caso, Serrano se valió de su jerarquía para aprovecharse de los adultos, quienes veían en él una figura de jefe (patrón) y recibían 500 mil pesos semanales.

“Bajo el vínculo de superioridad y dependencia económica, los cosificaba y trataba como objetos o fetiches (…) Los sometió a explotación sexual de manera reiterada y sistemática a esta pareja que, carente de oportunidades por su discapacidad, reconocían su superioridad, autoridad y jerarquía”, precisó la fiscal.

