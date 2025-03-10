Hospitales del norte del Cauca anuncian cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS y Fomag

La crisis financiera del sistema de salud sigue afectando a los usuarios en el Cauca. Durante la tarde de este viernes 3 de octubre, la Empresa Social del Estado Norte 3 (ESE Norte 3), con presencia en Puerto Tejada, Villa Rica y Padilla, confirmó el cierre de servicios para los afiliados de Nueva EPS debido a la falta de pago por parte de la entidad.

RELACIONADO Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes

Anuncian cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS y Fomag

A través de un comunicado, enviado a la interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía Aguillón, la gerente de la ESE, Adela Mesú Pontón, explicó que la medida responde al incumplimiento en el pago de servicios prestados desde el 13 de enero de 2025.

Según el documento, la deuda asciende a más de 2.860 millones de pesos, lo que ha generado una grave afectación en la operación de la institución.

“Respetada Dra. Gloria Polania, por medio del presente le comunico que me veo en la penosa obligación del cierre de servicios para los usuarios de Nueva Eps, que reciben atención en la Empresa Social del Estado Norte 3 E.S.E identificada con NIT 900.146.438-4, debido al no pago de servicios prestados desde el 13 de enero del presente año”, se lee en el documento.

La directiva advirtió que la falta de recursos compromete el pago de salarios a los trabajadores, así como las obligaciones con proveedores y el sostenimiento de la atención en salud.

Ante esta situación, la administración determinó suspender la prestación de servicios a los afiliados de Nueva EPS y del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) hasta que se garantice el pago de la cartera.

Hospitales en Cauca anuncian cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS y Fomag

El anuncio genera preocupación entre la población usuaria de estas entidades en el norte del Cauca, pues quedan en riesgo la continuidad de sus tratamientos médicos y el acceso a consultas básicas y especializadas.

Por su parte, José Villamil, veedor nacional de Salud, ratificó la información e indicó que se tienen “ejemplos específicos y muy clarificados. En el departamento del Cauca, la Nueva EPS no ha cancelado las capitas a la S Norte durante 7 meses, las capitas del régimen contributivo y tampoco han cancelado el FOMAG a quienes prestan los servicios, la capital correspondiente a las entidades que le prestan el servicio”.