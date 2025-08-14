Fuerte llamado del Distrito al Fomag por salud de maestros: “Falta de compromiso”

El Distrito le hizo un fuerte llamado de atención al Fomag por la prestación de salud a los docentes del magisterio.

RELACIONADO Fecode dice que no se ha contratado lo necesario para la atención de la salud del magisterio

En mayo de 2024 se puso en marcha el nuevo modelo de salud para los docentes del sector público, el cual ha tenido como responsables a la Fiduprevisora y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Los cuestionamientos de la Secretaría de Educación

Sin embargo, son varias las críticas que ha recibido el sistema. Los docentes aseguran que agendar citas, mantener tratamientos y recibir medicamentos se ha convertido en una odisea.

La Secretaría de Educación aseguró que el consejo directivo del Fomag tiene “falta de compromiso” a la hora de revisar esta grave crisis.

En las últimas, el Distrito convocó a un comité extraordinario en el que se puso sobre la mesa la crítica situación de 300 profesores que desde hace más de 180 días tienen incapacidades médicas sin calificación de pérdida de capacidad laboral. Para la entidad, esto es una preocupante vulneración a los derechos de los maestros.

Sumado a ello, se pidieron soluciones en cuanto a la finalización de contratos con prestadores de salud y la falta de transición hacia los nuevos operadores. En consecuencia, este desorden ha hecho que la atención a los pacientes tenga aún más demoras, generando afectaciones en el Sistema de Gestión de Salud y Salud en el Trabajo.

Distrito exige compromiso

“Es inaceptable que, ante la seriedad de estas situaciones, al espacio convocado no llegaron funcionarios de la Fiduprevisora, ni del FOMAG, mientras que el Ministerio de Educación Nacional llegó tarde y sin conocimiento del contexto de la reunión”, cuestionó la secretaría.

RELACIONADO Fomag se pronuncia sobre reciente decisión de la Fundación Santa Fe

Cabe recordar que el 21 de julio, la Fundación Santa Fe informó que no iba a continuar prestándole servicios a los afiliados de Fiduprevisora por la terminación del contrato. Por eso, dispuso de varios canales de contacto con el fin de atender a los afectados por esta decisión.