Los desafíos estructurales que marcarán la movilidad de Bogotá para 2026

El inicio del 2026 ha puesto de manifiesto una realidad que los ciudadanos viven a diario en las calles: Bogotá está al límite. A pesar de los grandes proyectos regionales en marcha, la sensación de parálisis persiste.

Ante este panorama, ProBogotá reunió a una mesa de 19 especialistas para diagnosticar los "dolores" de la capital y proponer una hoja de ruta basada en evidencia técnica.

Bibiana Rodríguez, Directora de Desarrollo Urbano Sostenible de ProBogotá, enfatizó que el esfuerzo no es solo crítico, sino propositivo: "El objetivo ha sido construir una visión compartida, con recomendaciones basadas en evidencia para que la ciudad no solo avance en cemento, sino en calidad de vida".

Pico y placa, uno de los retos más cruciales en este 2026

Uno de los puntos más polémicos del informe es el agotamiento del modelo actual de restricción vehicular. Según los expertos, el Pico y Placa, que durante décadas fue la herramienta principal de gestión de la demanda, ha perdido su efectividad. La congestión no cede y los tiempos de viaje siguen en aumento debido al crecimiento desmedido del parque automotor.

Carlos Pardo, integrante de la mesa de expertos, señaló que la medida ha servido para renovar la flota (limpiar la tecnología de los vehículos), pero no para reducir el volumen de tráfico.

"Debemos comenzar a hacer otros instrumentos que complementen o reemplacen el pico y placa", afirmó, sugiriendo que Bogotá necesita migrar hacia sistemas más inteligentes y dinámicos.

El informe también pone el foco en la micromovilidad. El auge de patinetas eléctricas, monociclos y bicicletas ha superado la capacidad de respuesta de la regulación distrital.

Para Daniel Jaramillo, experto de la mesa, la falta de control es una bomba de tiempo: "Si no controlamos bien estos vehículos vamos a tener un aumento de la siniestralidad y una pérdida de usuarios en el sistema de transporte público".

El reto de la ejecución y el mantenimiento

La crisis de movilidad también tiene una raíz administrativa. El análisis de ProBogotá revela que el 70% de los retrasos en las obras públicas no se deben a falta de dinero, sino a fallas en la comunicación y gobernanza dentro del Distrito. Julia Rey destacó la importancia de identificar estos "cuellos de botella" y celebró el convenio con la CAF para aplicar estándares internacionales en la mejora de tiempos de ejecución.

Finalmente, el mantenimiento de la malla vial surge como el gran desafío financiero. Darío Hidalgo fue tajante con las cifras: poner la ciudad en buen estado cuesta cerca de 10 billones de pesos, pero el presupuesto anual apenas alcanza los 250 mil millones. Esta brecha territorial y financiera exige nuevas fuentes de recursos estables.