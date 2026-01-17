Acabó el reinado del terror de temido extorsionista en Bogotá: tenía azotados a los comerciantes
Este hombre les pedía cinco millones de pesos cada mes. Las amenazas eran por canales digitales.
Nicolás Martínez Sánchez
05:49 p. m.
Se le puso punto final al ambiente del terror de un extorsionista de 28 años en Bogotá. Su accionar se centró en el barrio Brasilia de la localidad Bosa.
Este hombre era conocido en las sombras de la delincuencia con el alias El Flaco. La rutina que hacía cada día se basaba en identificar a qué comerciantes extorsionar, por lo que merodeaba por las tiendas, tomando fotografías para las amenazas.
Los atemorizantes chats: “Le vamos a mandar un regalito”
Las autoridades dieron a conocer cómo eran los mensajes intimidantes en los que pedía hasta cinco millones de pesos.
Víctima: “¿Con quién hablo? ¿Qué necesita?”
El Flaco: “Ya usted sabe, dinero como todos los comerciantes que aportan a la causa”.
Víctima: “¿Cómo así dinero? ¿De qué amigo, aportes de qué?”.
El Flaco: “No juegue con nosotros, que lo tenemos vigilado y, si quiere probar que no es un juego, le voy a mandar un regalito para que empiece a colaborar”.
Víctima: “¿De cuánto estamos hablando? ¿Dónde se hace el pago?”.
El Flaco: “Lo mismo que a todos, cinco millones mensuales”.
Víctima: “No queremos problemas. Queremos trabajar, pero no hay todo ese dinero. Bájele y podemos arreglar”.
El Flaco: “¿Entonces cuánto va a conseguir?”.
Grababa a las afueras de los locales
Las conversaciones escalaban de tono y el extorsionista enviaba los videos que grababa. En una ocasión, lo vieron vestido con gorra negra y chaqueta oscura grabando las fachadas.
Cuando la Policía tuvo la información suficiente, dio con la estocada. Lo capturaron hace pocas horas y en su celular hallaron las conversaciones. En próximas horas puede ser enviado a la cárcel con medida de aseguramiento.
La extorsión fue uno de los delitos de alto impacto que cayó en 2025. Las cifras de la Policía precisaron que tuvo una caída del 20.3 %. Las localidades más afectadas fueron: Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén, Chapinero y Teusaquillo.