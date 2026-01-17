Acabó el reinado del terror de temido extorsionista en Bogotá: tenía azotados a los comerciantes

Se le puso punto final al ambiente del terror de un extorsionista de 28 años en Bogotá. Su accionar se centró en el barrio Brasilia de la localidad Bosa.

RELACIONADO Suspenden permisos para el porte de armas en Bogotá y Cundinamarca durante 2026

Este hombre era conocido en las sombras de la delincuencia con el alias El Flaco. La rutina que hacía cada día se basaba en identificar a qué comerciantes extorsionar, por lo que merodeaba por las tiendas, tomando fotografías para las amenazas.

Los atemorizantes chats: “Le vamos a mandar un regalito”

Las autoridades dieron a conocer cómo eran los mensajes intimidantes en los que pedía hasta cinco millones de pesos.

Víctima: “¿Con quién hablo? ¿Qué necesita?”

El Flaco: “Ya usted sabe, dinero como todos los comerciantes que aportan a la causa”.

Víctima: “¿Cómo así dinero? ¿De qué amigo, aportes de qué?”.

El Flaco: “No juegue con nosotros, que lo tenemos vigilado y, si quiere probar que no es un juego, le voy a mandar un regalito para que empiece a colaborar”.

Víctima: “¿De cuánto estamos hablando? ¿Dónde se hace el pago?”.

El Flaco: “Lo mismo que a todos, cinco millones mensuales”.

Víctima: “No queremos problemas. Queremos trabajar, pero no hay todo ese dinero. Bájele y podemos arreglar”.

El Flaco: “¿Entonces cuánto va a conseguir?”.

Grababa a las afueras de los locales

Las conversaciones escalaban de tono y el extorsionista enviaba los videos que grababa. En una ocasión, lo vieron vestido con gorra negra y chaqueta oscura grabando las fachadas.

RELACIONADO Juez dejó en libertad a 16 integrantes de peligrosa banda dedicada a extorsión carcelaria

Cuando la Policía tuvo la información suficiente, dio con la estocada. Lo capturaron hace pocas horas y en su celular hallaron las conversaciones. En próximas horas puede ser enviado a la cárcel con medida de aseguramiento.

La extorsión fue uno de los delitos de alto impacto que cayó en 2025. Las cifras de la Policía precisaron que tuvo una caída del 20.3 %. Las localidades más afectadas fueron: Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén, Chapinero y Teusaquillo.