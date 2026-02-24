Dos hermanos habían escapado de Colombia tras macabro asesinato en Navidad: esta es la historia

En las últimas horas, fueron capturados dos hermanos que pretendían entrar a Bogotá meses después de cometer un macabro asesinato.

Los protagonistas del caso son dos hombres nacidos en Boyacá. Un juzgado había emitido orden de captura por el crimen que habrían cometido el 25 de diciembre del año pasado en Antonia Santos, Tunja.

Habrían cometido el asesinato en una riña

Con base en lo revelado por las autoridades, la víctima fue un hombre de 29 años. Los uniformados que patrullaban los alrededores recibieron la alerta de una posible riña en una vivienda.

Efectivamente, este hombre estuvo en medio de la pelea y presuntamente recibió varios ataques con puñal por parte de los hermanos. Al haber ocurrido en Navidad, fue un crimen que generó eco, no solo en la ciudad, sino en el departamento.

La víctima fue llevada al Hospital Metropolitano, en donde se confirmó su fallecimiento. Se cree que días después, los señalados responsables emprendieron la huida lejos del país, concretamente hacia São Paulo en Brasil.

Se estaban escondiendo en Brasil

Con lo que no contaron en su retorno a Colombia, es que los agentes migratorios tenían conocimiento de la orden de captura, por lo cual estuvieron alerta a la hora de verlos pasar por los controles en el aeropuerto de Bogotá.

Fue así como los trabajadores del Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) tomaron cartas en el asunto y dejaron a estos hombres al servicio de las autoridades competentes.

“La noticia representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para la familia de la víctima y para una comunidad que exigía respuestas. Hoy, los dos hermanos boyacenses deberán responder ante la justicia por un hecho que enlutó a Tunja en plena Navidad”, expuso Migración.

Durante la festividad, las autoridades atendieron 510 llamadas en las líneas de emergencia, con la atención directa de 191 casos. Además, se impusieron 35 comparendos.