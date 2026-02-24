CANAL RCN
Colombia Video

Videos delataron a los mismos ladrones en violentos robos en Medellín: sus víctimas eran extranjeros

Tres personas fueron capturadas y enviados a prisión por hurto calificado. Las víctimas solían ser estadounidenses, españoles y filipinos asaltados en zonas turísticas.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
05:34 p. m.
Las autoridades de Medellín capturaron a tres integrantes de una estructura delincuencial especializada en el robo a turistas extranjeros en las zonas más visitadas de la capital antioqueña.

Los detenidos fueron enviados a la cárcel, sindicados de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Así operaba la banda que acechaba a turistas en Medellín

La banda criminal actuaba en motocicletas, seleccionaban sectores turísticos estratégicos y atacaban principalmente a visitantes extranjeros, algunos de ellos minutos después de su llegada al aeropuerto internacional José María Córdova.

Las autoridades documentaron en video múltiples casos que permitieron establecer el patrón delictivo de la organización.

La modalidad delictiva mostraba una estructura organizada, con capacidad de seguimiento a las víctimas desde su llegada a la ciudad. Los asaltantes actuaban y escapaban siempre en motocicletas, lo que les permitía huir rápidamente de las zonas turísticas tras cometer los hurtos.

Los mismos ladrones fueron descubiertos en distintos robos por cámaras de seguridad

Entre los casos esclarecidos se encuentran el atraco a ocupantes de un taxi, el asalto a dos comensales en un restaurante y un violento robo en el ingreso a un hotel.

En este último incidente, los delincuentes irrumpieron en el inmueble y con osadía llegaron hasta el ascensor para consumar el hurto. Las investigaciones confirmaron que en los tres robos participaron los mismos delincuentes.

Las víctimas identificadas son ciudadanos estadounidenses, españoles y filipinos que fueron despojados de sus pertenencias mediante intimidaciones con armas de fuego.

Los delincuentes se apropiaban de relojes de alta gama, collares, dinero en moneda extranjera y equipos celulares, aprovechando la vulnerabilidad de los turistas en momentos estratégicos de su visita.

La articulación entre las denuncias ciudadanas y el trabajo investigativo permitió identificar el patrón de actuación y capturar a los responsables.

