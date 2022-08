Denuncian inacción de autoridades colombianas ante desaparición de joven en Curazao

Guillermo Cortés Núñez, piloto comercial colombiano de 23 años, desapareció el pasado 10 de junio tras subirse a un avión dispuesto a realizar un nuevo vuelo, pero lo que nunca se imaginó es que después de mirar la brújula de la aeronave y enviar un mensaje a su padre, el contacto con su familia se perdería por completo.

La familia de Guillermo suma 53 días de no saber nada de él y Ómar Cortés, su padre, se pregunta día tras día cómo las autoridades nacionales no han empezado la búsqueda de su hijo después de semanas de no tener información sobre su paradero.

Ómar habló con NoticiasRCN.com y manifestó su indignación con las autoridades colombianas, pues según él, no han dispuesto ningún plan, ni personal para buscar a su hijo, de quien no sabe nada hace más de un mes.

“El 10 de junio desapareció estando en la isla de Curazao y después de esa fecha no volvimos a saber nada. Como su familia nos unimos en una investigación en la que hemos descubierto una cantidad de detalles que de pronto le pudieran servir a las autoridades, pero que hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de apoyo de ninguna autoridad”, manifestó inicialmente el padre de Guillermo.

Yo denuncié el caso ante las embajadas, las cancillerías, los consulados de todo el Caribe y el CTI de la Fiscalía. Hemos tocado todas las puertas tratando de despertar el sentido de la búsqueda por parte de las autoridades, pero hasta ahora no lo han hecho

De acuerdo con Ómar, su hijo desapareció luego de disponerse a volar desde la isla de Curazao hacia un destino que todavía desconocen. Tanto los medios de comunicación, como las autoridades y personas del común de la isla, se han comunicado con la familia en disposición de ayudar a la búsqueda.

“Curazao es una sociedad que tiene una sensibilidad mayor que la de nosotros. Todos los días personas del común nos envían datos. Hay periódicos que tienen fotografías de personas que posiblemente tienen que ver con la desaparición de nuestro hijo”

¿Involucrados?

Respecto a las presuntas personas señaladas de estar involucradas en la desaparición de su hijo, Ómar dejó claro que es información que él ha conseguido por su cuenta, gracias a medios de la isla que han investigado el caso, pues las autoridades nacionales no han notificado ninguna novedad sobre su hijo.

“Lo que hemos podido entender es que esa persona era el dueño del avión en el que supuestamente Guillermo salió y que esa persona tiene antecedentes penales. Lo que dicen es que ese era su avión y él debería saber dónde está ‘Guille’”, manifestó el padre del desaparecido aclarando que no tienen información oficial porque su hijo nunca había tocado un tema de esos.

“¿Por qué la prensa de Curazao está manejando esa información tan delicada y las autoridades de acá no se han puesto al tanto?”, se pregunta bastante dolido con su patria el señor que ha sufrido la desaparición de su hijo.

Estamos indignados porque nuestro país debería darle más importancia a este delito que requiere acciones prontas. Deberían activar mecanismos de búsquedas inmediatos

Ómar indicó que junto a su familia han creado diferentes medios en las redes para que, ante alguna novedad, puedan enterarse rápidamente del paradero de su hijo.

Fan page

“Recibimos todos los días noticias desde la isla. Han sacado en la prensa incluso a una persona que posiblemente podría estar implicada con la desaparición de nuestro hijo”.

“Recibí una llamada del cónsul de Colombia en Curazao, en donde se puso a la orden con la búsqueda. Le pregunté si la Fiscalía de acá lo ha contactado para coordinar la búsqueda y me dijo que no”, señaló.

Necesitamos tu ayuda, desaparecido Guillermo Cortés se llama la página

La familia de Guillermo cada vez está más desesperada por su desaparición y han realizado todas las acciones que están en sus manos para poder saber algo sobre el joven piloto colombiano “Enviando cartas a la ONU, a derechos humanos, a la Fiscalía, a la Defensoría para que nos ayuden porque todavía la investigación no ha empezado”.

Ómar aseguró que la Fiscalía General de la Nación dispuso de un investigador para el caso, pero no ha existido ningún avance, al correr más de un mes después de que se tomara el caso.

“La Fiscalía ya asignó a un investigador que hasta la fecha no ha hecho nada. Desde el 27 de junio la Fiscalía me llamó para decirme que habían asignado a un investigador y desde ese día va todo lento, un día entrevistan, tres días no. Ninguna notificación ha llegado por parte de la Fiscalía”, dijo.

“No podemos viajar a un sitio donde no tenemos ningún indicio de que Guillermo esté allá, porque él salió de allá, pero no sabemos hacia dónde”, concluyó Ómar en su relato, en el que principalmente solicita a las autoridades nacionales un apoyo para la búsqueda de su hijo.