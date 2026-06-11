Videos dejaron al descubierto los robos en los que participaba el hijo de René Valenciano en Medellín

La investigación contra una estructura delincuencial conocida como La Roja permitió la captura de ocho hombres que, según la Fiscalía, estarían involucrados en una serie de robos violentos cometidos en Medellín y otros sectores del Valle de Aburrá.

Entre los detenidos se encuentra Jacobo de Jesús Valenciano, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, quien fue enviado a prisión luego de que la Fiscalía presentara ante un juez elementos materiales probatorios sobre su presunta participación en varios de estos hechos.

La investigación apunta a que el grupo habría seleccionado a sus víctimas, seguido sus movimientos y utilizado armas de fuego para intimidarlas y despojarlas de sus pertenencias.

¿Cómo operaba la banda en la que estaba el hijo de Iván René Valenciano?

Durante la audiencia judicial, la Fiscalía expuso detalles sobre el presunto funcionamiento de esta organización y presentó videos relacionados con algunos de los asaltos que son materia de investigación.

Uno de los casos mencionados fue el de un turista extranjero que habría sido identificado desde su llegada al aeropuerto internacional. Según la investigación, los integrantes de la banda lo habrían perfilado y seguido para conocer sus movimientos antes de cometer el robo.

En la diligencia, el ente acusador señaló que Jacobo de Jesús Valenciano habría tenido un papel directo en ese episodio.

Le correspondió presuntamente a Jacobo de Jesús Valenciano intimidar y disparar el arma de fuego a la víctima, despojándolo de sus pertenencias.

La Roja estaría detrás de 13 robos por más de $650 millones

La investigación también permitió establecer que la estructura delincuencial estaría relacionada con al menos 13 hurtos violentos, ocurridos entre febrero de 2025 y 2026.

Lina Arias, directora de Fiscalías de Medellín, explicó que los integrantes de esta organización se habrían apoderado de elementos de alto valor, cuyo monto supera los $650 millones.

Entre las víctimas identificadas habría ciudadanos de Francia y Estados Unidos, lo que evidencia que los robos no habrían afectado únicamente a residentes de la capital antioqueña, sino también a visitantes extranjeros.

Durante la audiencia, los ocho capturados escucharon durante varias horas los detalles recopilados por los investigadores, incluidos los registros audiovisuales que fueron incorporados al proceso.

¿De qué delitos fueron acusados los ocho capturados?

La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado. Estas acusaciones están relacionadas con la presunta participación de los hombres en la estructura y en los asaltos investigados.

Tras la presentación del material probatorio y los argumentos del ente acusador, Jacobo Valenciano fue enviado a prisión junto con los demás señalados de integrar La Roja.

El proceso judicial continuará para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los investigados frente a los robos que les atribuye la Fiscalía. Por ahora, las acusaciones corresponden a señalamientos dentro de una investigación y no a una declaración definitiva de culpabilidad.