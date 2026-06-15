CANAL RCN
Colombia

Desarticulado grupo delincuencial dedicado al robo de autopartes en Boyacá

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

junio 15 de 2026
01:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación informó la captura de cuatro presuntos integrantes de la organización ilegal conocida como Los Correcaminos, dedicada al hurto de autopartes en diferentes municipios de Boyacá.

Presuntos responsables de millonario robo en Cartagena se lanzaron a una laguna para escapar de la Policía
RELACIONADO

Presuntos responsables de millonario robo en Cartagena se lanzaron a una laguna para escapar de la Policía

Según los elementos materiales probatorios, el grupo habría participado en al menos 40 eventos delictivos entre octubre de 2025 y junio de 2026, con un valor superior a los 450 millones de pesos.

Modus operandi en la vía Bogotá – Tunja

Las investigaciones establecieron que los señalados recorrían en las noches la vía Bogotá – Tunja y otros corredores aledaños.

El gesto de Jhon Alex Castaño con el músico callejero que fue reducido por policías en Bogotá
RELACIONADO

El gesto de Jhon Alex Castaño con el músico callejero que fue reducido por policías en Bogotá

Se detenían en paradores o zonas de parqueo, verificaban las condiciones de seguridad, identificaban cámaras de vigilancia y posibles rutas de escape, y posteriormente sustraían piezas indispensables para el funcionamiento de los vehículos, como computadoras y sensores. Para ello utilizaban cizallas y herramientas que les permitían desactivar sistemas de monitoreo.

Capturas e imputación de cargos

Un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial bajo los principios de presunción de inocencia.

Grupos criminales han tenido una expansión territorial del 36% y fortalecieron sus capacidades en un 87%
RELACIONADO

Grupos criminales han tenido una expansión territorial del 36% y fortalecieron sus capacidades en un 87%

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Feminicidio en Ciudad Bolívar: hallan sin vida a joven de 19 años en Meissen

Magdalena

Enfrentamientos en la Sierra Nevada generan temor en comunidades de Santa Marta

Abelardo de la Espriella

🔴 Streaming final con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta presidencial

Otras Noticias

Supercopa de España

España decepcionó en el debut del Mundial: así fue el sopresivo empate ante Cabo Verde

España dejó dudas en su estreno en el Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Cabo Verde. La figura del partido fue el arquero Vozinha, clave para la histórica igualdad de los africanos.

Finanzas personales

¿Cómo sacarle el mejor provecho a la prima de mitad de año? Expertos dan tips

Un reciente informe reveló que gran cantidad de colombianos desperdician este importante beneficio económico.

Estados Unidos

Trump anuncia mitin del 4 de julio por los 250 años de EE.UU.

Enfermedades

La salud femenina sigue rezagada en la ciencia: solo el 7 % de la investigación global se enfoca en mujeres

Inteligencia Artificial

¿Amigos o inteligencia artificial? La elección de muchos adolescentes para hablar de su vida