Desarticulado grupo delincuencial dedicado al robo de autopartes en Boyacá

La Fiscalía General de la Nación informó la captura de cuatro presuntos integrantes de la organización ilegal conocida como Los Correcaminos, dedicada al hurto de autopartes en diferentes municipios de Boyacá.

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Según los elementos materiales probatorios, el grupo habría participado en al menos 40 eventos delictivos entre octubre de 2025 y junio de 2026, con un valor superior a los 450 millones de pesos.

Modus operandi en la vía Bogotá – Tunja

Las investigaciones establecieron que los señalados recorrían en las noches la vía Bogotá – Tunja y otros corredores aledaños.

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Se detenían en paradores o zonas de parqueo, verificaban las condiciones de seguridad, identificaban cámaras de vigilancia y posibles rutas de escape, y posteriormente sustraían piezas indispensables para el funcionamiento de los vehículos, como computadoras y sensores. Para ello utilizaban cizallas y herramientas que les permitían desactivar sistemas de monitoreo.

Capturas e imputación de cargos

Un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial bajo los principios de presunción de inocencia.