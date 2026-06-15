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Trump anuncia mitin del 4 de julio por los 250 años de EE.UU.

El festejo se organizó tras la retirada de varios artistas de una serie de conciertos en la capital.

Donald Trump
Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP

junio 15 de 2026
12:46 p. m.
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El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes planes para celebrar un gran mitin en Washington el próximo 4 de julio con motivo del 250º aniversario de Estados Unidos, acompañado de un concierto diez días antes.

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Trump había adelantado que el evento del 24 de junio sería “el mitin más grande de la HISTORIA!... ¡Un mitin para poner fin a todos los mítines!”, con actuaciones de bandas militares y de algunos de sus cantantes favoritos.

El festejo se organizó tras la retirada de varios artistas de una serie de conciertos en la capital, algunos alegando la politización del aniversario.

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“Homenaje a Estados Unidos” en monumentos icónicos

El mandatario aseguró que el nuevo evento del 4 de julio será “el mitin de Trump más espectacular de todos”. Según explicó, el acto “Homenaje a Estados Unidos” se celebrará en el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, cuyo estanque dijo haber ayudado personalmente a renovar.

La cita comenzará a las 19H00 locales (23H00 GMT) y, de acuerdo con Trump, “esta enorme celebración honrará a la gente de nuestro país, su espíritu, su fortaleza, su determinación y sus triunfos”.

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El presidente prometió sobrevuelos y exhibiciones aéreas con pilotos militares, además de un discurso central. En letras mayúsculas, anunció el cierre con “el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia”.

Concierto previo y celebraciones polémicas

En otra publicación, Trump promocionó el festejo del 24 de junio como el inicio de una celebración que se extenderá durante todo el verano, con presentaciones de bandas militares y artistas como el tenor Christopher Macchio y Lee Greenwood, intérprete de “God Bless the USA”. También anticipó sobrevuelos militares con cazas de precisión y bombarderos furtivos.

El multimillonario republicano ha buscado dejar su huella en el 250º aniversario de Estados Unidos, incluso con la organización de una pelea de artes marciales mixtas el domingo, día de su 80 cumpleaños, en un recinto construido en los jardines de la Casa Blanca.

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